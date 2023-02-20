  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bülent Arınç 'seçimler ertelensin' dedi! Ahmet Hakan duyurdu: Cumhurbaşkanı Erdoğan...

Altını olanlar bu haftaya dikkat! İslam Memiş üstüne basa basa uyardı: O fiyata aldanmayın

Deprem felaketi sonrası kritik uyarı: Kolonlar kirişlerden güçlü olmalı

CHP'li Hatay B.B Başkanı'nın kentsel dönüşüm karşıtı miting düzenlediği ortaya çıktı!

16 başlıkta duyuruldu! YÖK’ten madde madde bahar yarıyılı eğitimi

Ece Erken'in Taha Duymaz mesajı tepki çekti! "Yazıklar olsun..."

Nurdağı artık yok! Yerle bir oldu

50 milyar bağışı yanlış anlaşılan Yeni Çamoluk Otomotiv'in işte 'isteyip de satın alamadığı' araba! Sosyal medya yıkıldı

Depremzedeler KYK yurtlarını anlattı: 5 yıldızlı otelde gibiyiz

Cumhuriyet'ten görülmemiş çarpıtma! Diyanet algılara inat yaralara merhem oluyor
Eğitim Depremde hasar aldılar! O ilimizde 3 okul mühürlendi
Eğitim

Depremde hasar aldılar! O ilimizde 3 okul mühürlendi

Aksaray'da bulunan üç okul, Kahramanmaraş merkezli depremde hasar aldı.

Yeniakit Publisher
2023-02-20 14:58:00 -
Depremde hasar aldılar! O ilimizde 3 okul mühürlendi

Aksaray’da Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra duvarlarında çatlaklar oluşan 3 ayrı okul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından mühürlenerek eğitim ve öğretime kapatıldı.

Kahramanmaraş’ta yaşanan depremlerin ardından 20 Şubat’a kadar eğitim ve öğretime ara verilen Aksaray’da bugün öğrenciler eğitime başlarken, yaşanan depremde duvarlarında çatlaklar oluştuğu tespit edilen 1930 Gazi Paşa İlkokulu, 1981 Gazi Paşa İlkokulu ve Recep Tayyip Erdoğan Proje Anadolu İmam Hatip Lisesi; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından kapıları mühürlenerek tedbir maksatlı eğitim ve öğretime kapatıldı. Bu okullarda eğitim öğretim gören öğrenciler ise bölgede bulunan diğer okullara sevk edilirken öğrencilerin bir süre farklı okullarda eğitim öğretim göreceği öğrenildi. Öte yandan, duvarlarında çatlaklıklar oluşan okullar uzmanlar tarafından incelenerek gerekli çalışmalar yapılacak.

1930 Gazi Paşa İlkokulu yetkilileri tarafından velilere yapılan bilgilendirmede ise, "Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 6 Şubat 2023 saat 04.17’de 7.7 büyüklüğünde, Elbistan ilçesinde ise saat 13.24’de 7.6 büyüklüğünde birer deprem meydana gelmiştir. Deprem sonucu okulumuz duvarlarında daha önce olan çatlaklar netleşmiştir. Yetkili kurumların incelemesi sonucunda okulumuza ağır hasar raporu verilmiş olup okulumuz eğitim öğretime 20 Şubat 2023 Pazartesi günü Hamit Acar Ortaokulunda sabah ve öğlen grubu şeklinde devam edecektir" denildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23