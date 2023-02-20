Depremde hasar aldılar! O ilimizde 3 okul mühürlendi

Aksaray’da Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra duvarlarında çatlaklar oluşan 3 ayrı okul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından mühürlenerek eğitim ve öğretime kapatıldı.

Kahramanmaraş’ta yaşanan depremlerin ardından 20 Şubat’a kadar eğitim ve öğretime ara verilen Aksaray’da bugün öğrenciler eğitime başlarken, yaşanan depremde duvarlarında çatlaklar oluştuğu tespit edilen 1930 Gazi Paşa İlkokulu, 1981 Gazi Paşa İlkokulu ve Recep Tayyip Erdoğan Proje Anadolu İmam Hatip Lisesi; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından kapıları mühürlenerek tedbir maksatlı eğitim ve öğretime kapatıldı. Bu okullarda eğitim öğretim gören öğrenciler ise bölgede bulunan diğer okullara sevk edilirken öğrencilerin bir süre farklı okullarda eğitim öğretim göreceği öğrenildi. Öte yandan, duvarlarında çatlaklıklar oluşan okullar uzmanlar tarafından incelenerek gerekli çalışmalar yapılacak.

1930 Gazi Paşa İlkokulu yetkilileri tarafından velilere yapılan bilgilendirmede ise, "Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 6 Şubat 2023 saat 04.17’de 7.7 büyüklüğünde, Elbistan ilçesinde ise saat 13.24’de 7.6 büyüklüğünde birer deprem meydana gelmiştir. Deprem sonucu okulumuz duvarlarında daha önce olan çatlaklar netleşmiştir. Yetkili kurumların incelemesi sonucunda okulumuza ağır hasar raporu verilmiş olup okulumuz eğitim öğretime 20 Şubat 2023 Pazartesi günü Hamit Acar Ortaokulunda sabah ve öğlen grubu şeklinde devam edecektir" denildi.