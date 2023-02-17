Depremde ağır yara almıştı... O şehir taşınacak!

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 2 ayrı depremde bir bina yerle bir olan, çoğu da kullanılamaz hale gelen Adıyaman şehir merkezinin bir bölümü başka yere taşınıyor.

Adıyaman şehir merkezinde bin 166 bina tamamen yıkılırken ağır hasarlı olduğu öğrenilen 6 bin 108 binanın da ekipler tarafından yıkılacağı belirlendi.

Şehrin kuzeyindeki dağlık alanda 30 bin yeni konut inşa edileceğini söyleyen Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, “İnşallah şehri yeniden kalkındırma noktasında özellikle kuzeyde, dağın eteğinde TOKİ İnşallah yeni konutlar inşa etmeyi düşünüyor. Yani en azından şu an 30 bin, 50 bin konut düşünülüyor. Daha önce de zaten şehri oraya taşıyalım diye planlamamız vardı. Buraları tarım arazileri. Mümkün mertebe tarım arazilerini kullanmadan jeolojik olarak daha sağlam olan yerlere geçmekte yarar var. Şu anki planlama bu” diye konuştu.

Adıyaman şehir merkezinde bin 166 bina tamamen yıkılırken ağır hasarlı olduğu öğrenilen 6 bin 108 binanın da ekipler tarafından yıkılacağı belirlendi.

GAZİANTEP'İN NURDAĞI İLÇESİ DE TAŞINIYOR

Öte yandan Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde koordinatör vali olarak görevlendirilen Şırnak Valisi Osman Bilgin de ilçenin fay hattından uzak bir alana taşınmasının söz konusu olduğunu belirtti.

Bilgin, ilçedeki koordinasyon merkezinde yaptığı açıklamada, Nurdağı'nın depremde en çok zarar gören ilçelerden biri olduğunu söyledi.

"İLÇE FAY HATTINDAN DAHA UZAK BİR ALANA TAŞINACAK"

İlçe merkezinin fay hattına uzak bir alana taşınmasının söz konusu olduğunu vurgulayan Bilgin, şunları kaydetti:

"Orada vatandaşları teskin etmek, burada büyük bir felaketin olduğunu anlatmak için yapılan haberi böyle abartarak gösterdiler. Bu gerçeği yansıtmamakta. Ayrıca ilçe merkeziyle ilgili yapılan tespitlerde yüze 20'si hariç binaların ya ağır hasar ya yıkık ya da az hasarlı olduğu yapılan tespitlerden anlaşılmakta. Orada sanki şehir merkezini alıp başka bir ile taşıyacakmış gibi anlamışlar, öyle değil. İlçe merkezinin kendi alanında değil hemen yanında veya yakınında bulunan fay hattından uzak bir alana taşınması söz konusu."