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Gündem Deprem provokatörleri tutuklandı
Gündem

Deprem provokatörleri tutuklandı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), sosyal medya platformlarında depreme ilişkin provokatif paylaşımlarda bulunan 1161 hesap yöneticisinden 675'i hakkında adli işlem başlatıldığını ve gözaltına alınan 179 kişiden 43'ünün tutuklandığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2023-03-12 01:22:00 -
Deprem provokatörleri tutuklandı

EGM'nin Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada; Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nca internet ortamında 7 gün 24 saat esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütüldüğü belirtilerek, "6 Şubat 2023 tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş/Pazarcık ilçesi olan 7.7 büyüklüğünde, akabinde Elbistan'da 7.6 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş ve çevre illerimizde de hissedilmiştir. Meydana gelen depremlere ilişkin sosyal medya platformlarında, vatandaşlarımız üzerinde korku ve panik yaratmak amacıyla provokatif paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 1161 hesap yöneticisinin tespiti yapılarak ilgili birimlere gönderilmiş, 675'i hakkında adli işlem başlatılmış, Cumhuriyet Başsavcılıklarından alınan talimat doğrultusunda 179 şahıs gözaltına alınmış, 43'ü tutuklanmıştır" denildi.

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