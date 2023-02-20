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Eğitim Deprem nedeniyle verilen aranın ardından 71 ilde öğrenciler ders başı yaptı
Eğitim

Deprem nedeniyle verilen aranın ardından 71 ilde öğrenciler ders başı yaptı

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle eğitim-öğretime verilen aranın ardından, deprem bölgesi dışındaki 71 ilde, okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki öğrenciler ders başı yaptı.

Yeniakit Publisher
2023-02-20 11:01:00 -
Deprem nedeniyle verilen aranın ardından 71 ilde öğrenciler ders başı yaptı

 Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle eğitim-öğretime verilen aranın ardından, deprem bölgesi dışındaki 71 ilde, okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki öğrenciler ders başı yaptı.
2022-2023 eğitim öğretim yılının, 12 Eylül 2022'de başlayan ve 20 Ocak'ta sona eren birinci döneminin ardından okullar 6 Şubat'ta açılacaktı. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te yaşanan ve bölgedeki pek çok ili etkileyen depremler ve iklim şartları nedeniyle yarıyıl tatilinin ardından eğitim-öğretim faaliyetlerine 20 Şubat'a kadar ara verildi.
Depremden etkilenen iller dışındaki 71 ildeki tüm kademelerdeki öğrenciler, ders başı yaptı.
Depremden etkilenen illerdeki eğitim-öğretime de çalışmaların tamamlanmasının ardından 1 Mart itibarıyla başlatılması bekleniyor. Bu illerde yapılan tespitler sonucunda uygun görülen okullarda; il, ilçe ve okul temelli verilecek kararlara göre eğitim öğretim faaliyetlerine başlanacak. Bu doğrultuda ilgili valiliklerce gerekli tedbirler alınacak.
Afet bölgesinde öğrenim gören öğrenciler, 2022-2023 eğitim ve öğretim yılının ikinci döneminde devamsızlıkla ilgili hükümlerden muaf tutulacak. Ayrıca depremin yaşandığı 10 ilden diğer illere nakil olan öğrencilerin de devamsızlıkla ilgili hükümlerden muaf tutulacak.

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