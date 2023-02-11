Deprem kurbanlarının cenaze törenleri yürekleri parçalıyor

Türkiye’yi sarsan depremin yıkıma neden olduğu illerde enkaz altında kalmış tek bir canlı dahi olsa kurtarılabilmesi için çalışmalar sürse de, artık depremzedelere yönelik faaliyetlerin ağırlığını yardım dağıtımı ve cenazelerin defnedilmesi oluşturuyor.

Kahramanmaraş’ta cenazelerini teslim almak ve toprağa vermek için günlerdir bekleyen depremzedeler, bölgeye gönderilen savcıların sayısının artırılması sayesinde artık yakınlarına son görevlerini daha hızlı bir şekilde gerçekleştirebiliyor. Felaketi yaşayan kent için açıklanan 5 bine yakın vefat sayısı depremzedeler tarafından gerçekçi bulunmazken, resmen duyurulan cenazelerin neredeyse yarısı dün defnedildi.

4 bin 493 defin yapıldı

Dünden itibaren hızlanan definlerde, çoğu zaten günlerce enkazda bekleyen cenazeler, olağanüstü koşullar sebebiyle yıkanamadan kefenlendi. Cenaze namazında imamın “büyük bir imtihan geçirerek sabreden Kahramanmaraş halkına” ettiği dualar eşliğinde toprağa verildi. Cenaze törenleri yakınlarını kaybeden bazı aileler için kente de veda vakti oldu.

Bazı aileler evlerini kaybettikleri ya da şehir dışından yardıma geldikleri için şehirden ayrılmadan önce cenazelerini gömmeyi beklediklerini söylerken, yakınlarıyla birlikte kente de veda etti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, depremde 120 polis ve 32 jandarma personelinin de hayatını kaybettiğini açıklarken “Kahramanmaraş’ta 5 bin 323 vatandaşımızı kaybettik. Bunların 4 bin 493’ü defnedildi. Defin noktasında da savcılığımız, emniyet, diyanet, sağlık, yıkama hizmetleri bir arada yürümektedir. Mezarları kazılıyor, yıkama, kimliklendirme, kriminal parmak izi alınıyor. Bütün tutanaklar tutuluyor. Kimliksizlerle alakalı da resim DNA alınması akabinde defnediliyorlar” diye konuştu.

Yeni mezar yerleri

Kahramanmaraş’ta cenazeler, şehir mezarlığına iki üç yıl kadar önce yapılan ek alana defnedilirken, ekipler bir yandan da tüm imkanlarıyla yeni mezar yerleri açma çalışmalarını yürütüyor. İş makineleri tarafından düzenlenen alanda cenaze teslim, cenaze yıkama ve mescit alanları kuruldu. Hastanede otopsi işlemi tamamlanan cenazeler, nakil araçları ile “deprem mezarlığı”na getirilip dini vecibeler yerine getirilerek defnediliyor.

Sevdiklerini defnediyorlar

Adıyaman’da da enkaz altından çıkarılan cansız bedenler, alınan ölüm raporlarının ardından Adıyaman Yeni Mezarlığa getiriliyor. Burada iş makineleri ile kazılan mezarlara yan yana dizilen cenazeler ceset torbalarıyla birlikte defnediliyor. Kapatılan mezarlıklarda kişilerin ölen yakınlarına ait kıyafetlerini ya da özel eşyalarını mezar başına bağlaması ya da asması ise yürekleri dağladı.

Demir ailesi yan yana toprağa verildi

Adana’da depremde oturdukları 14 katlı binanın çökmesi sonucu hayatını kaybeden Mehmet (45), eşi Hayriye (42), çocukları Ramazan (16), Rüzgar (10) ve Elif Demir’in (6) cenazeleri dün memleketleri Niğde’nin Çamardı ilçesinde yan yana toprağa verildi.

Hatay’da göçük altında kalan Jandarma Astsubay Başçavuş Mehmet Dağdelen ve kızı Melisa Dağdelen (21) dün Muğla’nın Menteşe ilçesinde toprağa verildi.

Hatay Kırıkhan’da yaşamını yitiren öğretim görevlisi Sinan Yılmaz (51) ile eşi Ebru Yılmaz (46) ve kızları Sena Yılmaz (15) dün Bolu’nun Yeniçağa ilçesinde toprağa verildi.

Kahramanmaraş’taki depremde eşi Tuğba Huriye Maden ve çocukları Zeynep ile Neriz Maden ile yıkılan binada yaşamını yitiren Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni İbrahim Maden (38), dün memleketi Samsun’da toprağa verildi. Eşi ve çocuklarının Kahramanmaraş’ta defnedildiği öğrenildi.

Hatay’da enkaz altında kalarak hayatını kaybeden Piyade Uzman Çavuş Aykut Yerlikaya (27) ve eşi Tuba Yerlikaya dün memleketleri Elazığ’da son yolculuklarına uğurlandı.

Malatya’da çöken binada anne ve babasını kurtarmaya çalışırken, kendisi de enkaz altında kalıp yaşamını yitiren Battalgazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde şube müdürü Mücahit Tunç’un cenazesi dün memleketi Hakkari’nin Çukurca ilçesinde anne ve babasıyla birlikte toprağa verildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü’nde görevliyken depremde hayatını kaybeden polis memuru Uğur Çalta (35), eşi Şeyma Çalta (30), çocukları Mehmet Akif (9) ile Defne Sare (5) Çalta dün Niğde’nin Dikilitaş köyünde toprağa verildi.

Birlikte görev yapıyorlardı

Kahramanmaraş’ta kendisi gibi hakim olan eşi Bayram Korkmaz’la birlikte hayatını kaybeden Şeyda Kızılca Korkmaz (28), memleketi Karaman’ın Ermenek ilçesinde toprağa verildi.

Diyarbakır’ın Bağlar’da hayatını kaybeden 1 aylık evli Necat Çelik ve Amine Çelik çiftinin cenazeleri, dün Mardin’in Derik ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Kahramanmaraş’ta hayatını kaybeden anne Yasemin Yeğin (41) ve kızı Zeynep Yeğin (13) Aydın’ın Koçarlı ilçesinde, askeri personel baba Özgür Yeğin (42) ve diğer çocukları Furkan Yeğin (18) ise İstanbul’da dün toprağa verildi.

Gaziantep Islahiye’de Uzman Çavuş olarak görev yapan Sırrı Aykut ve eşi Hacer Aykut ile çocukları Göktuğ ile Alparslan Aykut’un cenazeleri dün Balıkesir’in Dursunbey ilçesinde toprağa verildi.

Mardin’den kızı Birgül Aranır ile Malatya’da kızı Fehime Aranır’ı ziyarete giden ve kızlarıyla depremde hayatını kaybeden anne Nezire Aranır’ın cenazeleri Mardin Savur’da toprağa verildi.

Deprem şehidine gözyaşlarıyla veda

Hatay’ın Kırıkhan ilçesindeki askeri birlikte görev yaparken rahatsızlanarak Kırıkhan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldıktan birkaç saat sonra meydana gelen depremde yıkılan hastanenin enkazı altında kalan Piyade Sözleşmeli Er Ferhat Günaçti (23), şehit oldu.

Ekiplerin yaptığı arama kurtarma çalışmalarında Günaçti’nin cenazesi depremin 3’üncü günü 72 saat sonra enkaz altında çıkartıldı. Piyade Sözleşmeli Er Ferhat Günaçti’nin cenazesi dün Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde Burhaniye Camii’nde kılınan namazın ardından Burhaniye Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Ordu’da altı cenaze

Depreme Hatay’daki evlerinde yakalanarak enkaz altında kalan İbrahim Gürdal (40), oğlu İsmail Gürdal (12) ile Mustafa Fidan (41), Şeyma Eyüp (14), Muammer Çetinkaya (47) ve İpek Bilge Bilişmek (13), dün memleketleri Ordu’da toprağa verildi. İbrahim Gürdal’ın eşi Selda Gürdal’ın ise Hatay’da toprağa verildiği belirtildi.

Adalet Bakanlığı, deprem faciasında yaşamını yitirenlerin hızla defnedilmesi ve sorun yaşanmaması amacıyla Cumhuriyet Başsavcılıklarına talimat gönderdi. Köylerde muhtarlar tarafından, muhtar bulunamıyor ya da muhtarlara ulaşılamıyorsa mülki amir tarafından görevlendirilecek memurlarca kimlikleri tespit edilerek düzenlenecek defin ruhsatı ile defin işlemleri gerçekleştirilecek.

İl ve ilçelerde de vefat eden kişinin ölü muayene işlemi bir hekim tarafından en seri şekilde yapılacak. Ölü muayene tutanaklarına Cumhuriyet savcısı tarafından “görüldü” yapılacak, defin ruhsatı düzenlenecek.

Vefat eden kişinin kimliğinin tespit edilememesi halinde teşhise elverişli fotoğrafı çekilecek, parmak izi ve DNA örneği alınacak, cenaze kayıt altına alınarak defnedilecek. Cenazenin defnedildiği yer ve mezarlık da kayıt altına alınacak.

Mevcut kanunlara göre, “ölü muayenesi Cumhuriyet savcısı huzurunda bir hekim görevlendirilerek” ve “köylerde de resmi tabip veya sağlık kuruluşu yetkilileri yoksa köy muhtarlarının, doğal afetlerde ise mülki idari amirlerince görevlendirilecek memurları defin ruhsatı vermeye yetkili”.

Tabip bulunmayan yerlerde sağlık memurlarınca, bunların da olmadığı yerlerde ise defin ruhsatı köy muhtarları tarafından verilebiliyor.