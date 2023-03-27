Deprem Bölgesindeki Kazanlar Afetzedeler İçin Kaynıyor

2023 yılı Ramazan çalışmalarını "İyilik Seninle” sloganıyla gerçekleştiren İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), hayırseverlerin bağışladığı zekat, fitre, fidye, kumanya, iftar ve diğer yardımları öncelikli olarak Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerdeki ailelere ulaştırıyor. Yıl boyunca kalıcı eser ve eğitim çalışmalarıyla sahada olduğu 55 ülkede de gerçek ihtiyaç sahiplerini, kuraklık, açlık ve iç savaş yaşayan kriz içindeki insanları, medreselerde ücretsiz eğitim gören öğrencileri ve onların yoksul ailelerini unutmayan İDDEF Ramazan yardımlarını teslim ediyor.

Depremin ilk günü olan 6 Şubat’tan bu yana bölgeye 220 tır yardım ulaştıran İDDEF, 5 lojistik merkezi, 2 İyilik Çarşısı, 5 aşevi ve 500'ün üzerinde görevli ve gönüllüsüyle Ramazanda da depremzedelerin yaralarını sarmaya devam ediyor. Onlarca kazanda İDDEF personeli ve gönüllülerin desteğiyle yapılan yemekler çadır ve konteyner kentlerde kalan depremzedelere ulaştırıldığı gibi, iftar ve sahur sofraları kuruluyor, mobil araçlarla da köylere iftar bereketi götürülüyor. İDDEF'in aşevlerinde her gün 20 bin kişilik iftar yemeği pişirilerek Ramazan’ın paylaşma ve dayanışma ruhu yaşatılıyor.

Bağışlar, "www.iddef.org" internet sitesi üzerinden online olarak, ilgili hesap numaralarına "EFT/havale" yoluyla, "0212 621 00 65" numaralı telefondan ve temsilciliklerden detaylı bilgi alınarak yapılabiliyor. Hayırseverler 70 lira ile bir kişiye iftar verebileceği gibi, RAMAZAN yazıp 7230'a SMS göndererek de 10 TL destek olabiliyor.

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