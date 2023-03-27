  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bu borçlar varken, bu transferler niye? Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu!

Dev Alman bankası açıkladı! Ne altın ne dolar kripto para: BTC alım satım hizmeti verecek! Yeni fırsat hamlesi...

Türkiye, Rusya ve Çin'den bomba altın hamlesi! ABD'liler 'çok tuhaf' diyerek açıkladı

Bomba iddia gerçek çıktı! Ukrayna duyurdu: Vladimir Putin'in özel olarak görevlendirdiği komutan öldürüldü

Netanyahu için yolu sonu geliyor! Ortalık çok ama çok karışacak...

Putin'in gizlice Türkiye'de bu adımı atacağıkonuşuluyordu! Kremlin 'Öyle bir şey yok' diyerek duyurdu

Ehliyeti olanlar ve araç sahipleri dikkat! Muayene ödemesi yapılacak! %110 oranında artış gösterdi

Fox'un "yalaka" spikerine Hamza Dağ'dan tokat gibi cevap

Kılıçdaroğlu'nun askere 'katil' diyen danışmanı vekil oluyor!

Sanayide hasar tahmini: 170 milyar lira! Varank duyurdu: Her yeri inşa edeceğiz, her an destek sağlayacağız
Aktüel Deprem Bölgesindeki Kazanlar Afetzedeler İçin Kaynıyor
Aktüel

Deprem Bölgesindeki Kazanlar Afetzedeler İçin Kaynıyor

Yeniakit Publisher
2023-03-27 18:00:00 -

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde yaraları sarmak için ilk günden bu yana seferberlik anlayışıyla çalışan İDDEF, yardım çalışmaları, iftar ve sahur sofralarıyla Ramazan’ın bereketini paylaşıyor.

2023 yılı Ramazan çalışmalarını "İyilik Seninle” sloganıyla gerçekleştiren İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), hayırseverlerin bağışladığı zekat, fitre, fidye, kumanya, iftar ve diğer yardımları öncelikli olarak Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerdeki ailelere ulaştırıyor. Yıl boyunca kalıcı eser ve eğitim çalışmalarıyla sahada olduğu 55 ülkede de gerçek ihtiyaç sahiplerini, kuraklık, açlık ve iç savaş yaşayan kriz içindeki insanları, medreselerde ücretsiz eğitim gören öğrencileri ve onların yoksul ailelerini unutmayan İDDEF Ramazan yardımlarını teslim ediyor. 

Depremin ilk günü olan 6 Şubat’tan bu yana bölgeye 220 tır yardım ulaştıran İDDEF, 5 lojistik merkezi, 2 İyilik Çarşısı, 5 aşevi ve 500'ün üzerinde görevli ve gönüllüsüyle Ramazanda da depremzedelerin yaralarını sarmaya devam ediyor. Onlarca kazanda İDDEF personeli ve gönüllülerin desteğiyle yapılan yemekler çadır ve konteyner kentlerde kalan depremzedelere ulaştırıldığı gibi, iftar ve sahur sofraları kuruluyor, mobil araçlarla da köylere iftar bereketi götürülüyor. İDDEF'in aşevlerinde her gün 20 bin kişilik iftar yemeği pişirilerek Ramazan’ın paylaşma ve dayanışma ruhu yaşatılıyor.

Bağışlar, "www.iddef.org" internet sitesi üzerinden online olarak, ilgili hesap numaralarına "EFT/havale" yoluyla, "0212 621 00 65" numaralı telefondan ve temsilciliklerden detaylı bilgi alınarak yapılabiliyor. Hayırseverler 70 lira ile bir kişiye iftar verebileceği gibi, RAMAZAN yazıp 7230'a SMS göndererek de 10 TL destek olabiliyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23