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Yerel Deprem bölgesi Malatya'daki selde dalgalar insan boyunu geçti!
Yerel

Deprem bölgesi Malatya'daki selde dalgalar insan boyunu geçti!

Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Malatya'da meydana gelen selde metrelerce yükseklikte dalgalar oluştu.

Yeniakit Publisher
2023-03-15 18:27:00 - 2023-03-15 19:05:07

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde sağanak yağış sonrası oluşan sel metrelerce yükseklikte dalgalar oluşturdu. Aşırı su toplayan Sultansuyu Barajı'nda ise tahliye çalışmaları başlatıldı.

Malatya'da hafta başı başlayan sağanak yağış etkisini attırarak devam ederken, Doğanşehir ve Akçadağ ilçelerinde dereler taştı, tarım arazileri su altında kaldı. Sultansuyu Barajı üzerinde bulunan Sincik Köprüsü ise jandarma ekipleri tarafından ulaşımı kapatılırken, bölgede oluşan sel metrelerce yükseklikte dalgalar oluşturdu. DSİ yetkileri aşırı su toplayan barajda tahliye çalışması başlattı.

Bölge sakinleri daha önce benzer durumla karşılaşmadıklarını belirterek devam eden yağış dolayısıyla endişeli olduklarını söyledi.


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