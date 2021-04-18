Denizlispor'da flaş ayrılık!

Süper Lig'in en alt sırasında yer alan Denizlispor'da, ligin 35. haftasında Erzurumspor'a sahasında 2-0 galipken 3-2 mağlup olduğu maçın sonrasında teknik direktör Hakan Kutlu istifa etti.

Ocak ayı sonunda takımın başına geçen Hakan Kutlu, Denizli macerasına Göztepe galibiyetiyle başlamıştı. Yalçın Koşukavak'ın yerine Ege ekibinin başına geçen genç teknik direktör, Horozlar ile 13 maça çıktı. Kutlu, bu 13 maçta 3 galibiyet 3 beraberlik 7 de mağlubiyet aldı.

Kutlu son olarak geçtiğimiz sezon Giresunspor'u çalıştırmıştı. Deneyimli çalıştırıcı yeşil-siyahlı ekibin göreve getirdiği üçüncü teknik direktör oldu. Hakan Kutlu, Denizlispor'un küme düştüğü 2009-2010 sezonunda Denizlispor'da görev yapmıştı. Deneyimli teknik adam daha önce Ankaragücü, Manisaspor, Mersin İdmanyurdu, Gaziantep FK, Kayserispor ve Adana Demirspor'da da görev almıştı.