Denizin rengi böyle değişti

Geçtiğimiz hafta sonu Hatay’da kuvvetli yağış etkili olmuş ve il genelinde su baskınları yaşanmıştı. Dörtyol ilçesi başta olmak üzere birçok noktada yollarda çökme ve köprülerde yıkılma meydana gelmişti. Kuvvetli yağışla birlikte Dörtyol ilçesinde Akdeniz’e dökülen derelerin de rengi çamurun etkisiyle kahverengiye döndü. Denizdeki gözle görülen değişim dronla havadan da görüntülendi.

Aşırı yağışlar sonrası denizin renginin değiştiğine dikkat çeken Mustafa Görgel (20), “Sürekli gelip gidiyorduk sahile. Bugün geldiğimizde denizin rengi ve kirliliği dikkatimizi çekti. Aşırı kirlenmiş ve çok kötü durumda olduğunu gördük. Aşırı yağışlardan dolayı bu hale gelmiş yani üzücü bir durum. Sürekli gelip gidiyordum, sahilde böyle bir şey görmedik. Sahilimiz tertemizdi, istediğimiz gibi gezebiliyorduk. Aşırı yağışlar fazla etkilemiş, denizimiz kirlenmiş” dedi.

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