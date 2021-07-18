Deniz Kurmay Albay Şener Kır kimdir? Şener Kır öldü mü?

Şener Kır, Selimiye Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Ihlamurkuyu Mezarlığı’nda defnedildi. Şener Kır, Türkiye ile Yunanistan arasında savaş çıkaracak boyuta gelen Kardak kayalıkları olayında TCG Yavuz Fırkateyni'nin komutanı ve operasyonun Harekat Subayıydı. 1995'deki kriz sırasında Binbaşı rütbesinde bulunan Şener Kır, Kardak'ta yaşananları ‘'Kardak, SAT komandolarının dünyayı şaşırtan bir başarısıdır'' diyerek anlatmıştı.

Kardak krizi nedir?

Kardak Krizi Ocak 1996'da Yunanistan ile Türkiye arasında Figen Akat isimli Türk bandıralı kargo gemisinin Kardak Kayalıkları'nda karaya oturması sonucu Türk ve Yunan kurtarma ekipleri arasında çıkan anlaşmazlık sonucu patlayan diplomatik ve askeri krizdir. İki ülkeyi savaşın eşiğine getirmiştir. Olayı 20 Ocak 1996 tarihinde ilk kez Yunan Gramma gazetesi kamuoyuna duyurmuştur. Olaylardan yaklaşık 10 yıl sonra ikinci bir kriz Yunan balıkçılarının bölgeye yaklaşmasıyla ortaya çıkmıştı.

29 Ocak 1996 gecesi başkent Ankara'da dönemin başbakanı Tansu Çiller, dışişleri bakanı Deniz Baykal, Deniz Kuvvetleri Komutanı Güven Erkaya Yunanistan'a nasıl karşılık verileceği üzerine toplanmıştı. Dönemin başbakanı Tansu Çiller, "O bayrak inecek, o asker gidecek" diyerek Türk Silahlı Kuvvetleri'nin savaşa hazır olduğunu belirtti ve en yakın zamanda batıdaki kayalıklara asker çıkarılmasını istemişti. Tansu Çiller'in açıklaması ve Türk Deniz Kuvvetlerinin de uluslararası sulara inmesiyle tam bir kriz oluştu ve iki ülke savaşla burun buruna gelmişti.