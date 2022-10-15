Demirhindi nedir, Türkiye'de nerede yetişir? Demirhindi çayı Saraçoğlu tarifi nasıl yapılır? Demirhindi nasıl tüketilir? Demirhindi faydaları

Ülkemizin Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz topraklarında daha sık rastlanan demirhindi bitkisinin ana yurdunun Habeşistan olduğu söyleniyor. Hindistan ve Mısır başta olmak üzere dünyanın pek çok yerinde yetiştirildiği bilinen Demirhindi daha çok Hint Hurması adıyla anılıyor. İşte demirhindi nedir, faydaları, zararları nedir, çayı ve şerbeti nasıl yapılır sorularının cevaplarına hep birlikte bakalım...

Vücutta adeta doğal bir ağrı kesici etkisi oluşturduğundan eklem ağrılarına da iyi geliyor. Demirhindinin kilo vermeye yardımcı olduğu da söyleniyor. Sindirim sisteminin sağlıkla çalışmasına destek oluyor, hazmı kolaylaştırıyor. Bu etkisiyle kabızlık sorunu yaşayanlara da destek olduğu biliniyor.

Demirhindi Nedir?

Ağaçta yetiştiği bilinen Demirhindi aslında bir meyvedir ve ağaçtaki şekli keçiboynuzuna benzer. Baklagiller ailesinden bir bitki olan Demirhindi meyveleri kurutulabildiği gibi reçel de yapılabilir. Demirhindinin tadının ekşi olması sebebiyle taze tüketileceği zaman meyvelerinin içinin üzerine toz şeker serpilerek tüketildiği söylenmektedir.

Demirhindi Nasıl Kullanılır?

Demirhindi Faydalarını öğrenenlerin en çok merak ettiği şeylerin başında Demirhindi Nasıl Kullanılır sorusunun cevabı geliyor. Demirhindi meyveleri taze olduğu zaman direkt tüketilebilir, kurutulup baharat olarak kullanılabilir, reçel ve macun yapılabilir.

Demirhindi Faydaları Neler?

Demirhindi Yararları saymakla bitmez çünkü Demirhindi resmen bir vitamin yuvasıdır. Demirhindi Faydaları İbrahim Saraçoğlu tarafından da sık sık dile getirilmektedir çünkü Demirhindinin içinde A, B1, B2, B3, B5 , B6 ve C vitaminlerinin yanı sıra potasyum, kalsiyum, pektin, demir, sodyum, magnezyum, fosfor gibi mineraller bol miktarda bulunur. Bu da Demirhindi Faydaları konusunun gündemden düşmemesine neden oluyor.

Demirhindi Yararları şöyle sıralanabilir:

İçerdiği vitaminlerin ve minerallerin etkisiyle antioksidan özelliği öne çıkan Demirhindi öncelikle soğuk algınlığı, grip, nezle gibi mevsimsel ve alerjik hastalıklar olmak üzere kalp ve damar hastalıkları gibi vücut direncine ihtiyaç duyan hastalıklar için de etkilidir.

Demirhindi Çayı ile gargara yapıldığı zaman boğaz ağrılarını hafifler.

Demirhindinin doğal bir ağrı kesici etkisi vardır. Başta eklem ağrıları olmak üzere pek çok ağrıda ağzı kesici olarak etki gösterir.

Demirhindinin sindirim problemlerine iyi geldiği ve sindirimi kolaylaştırdığı da faydaları arasında sayılan özelliklerden.

Demirhindi Şerbeti Faydaları arasında en dikkat çekeni bağırsakları yumuşatıp kabızlık problemlerini gidermesidir.

Demirhindi Cilde Faydaları için Demirhindi yağının kullanılması gerekir. Cilt lekelerinin giderilmesine yardım ettiği söylenen Demirhindi yağının cilde sürülmesi Demirhindi Cilde Faydaları arasında yer alır. Ancak bazı uzmanlar Demirhindi Zararları arasında cilde uygulandığı zaman kaşıntı ve kızarıklık meydana gelebileceğini belirtmiştir. Demirhindi kullanmadan önce bir doktora başvurmalı ve onun onayını almalısınız.

Demirhindi Zararları nedir?

Bu kadar güçlü bir bitki olan Demirhindinin Zararlarından bahsetmemek olmaz. Her şeyde olduğu gibi Demirhindinin de sürekli ya da çok sık çok fazla oranlarda tüketilmesi karaciğer ve diğer organlarda tahribata yol açabilir. Bazı uzmanlar yoğun miktarda demirhindi tüketmenin ölümle bile sonuçlanabildiğini söylemektedir.

Oldukça güçlü bir meyve olan Demirhindi tüketilmeden önce kesinlikle bir hekimin onayının alınması gerekiyor. Özellikle kronik hastalıkları olanlar ya da alerjik reaksiyonlara meyilli olanlar hekime danışmadan demirhindi tüketmemeli.

demirhindi türkiye'de nerede yetişir?

Türkiye genelinde de İç Anadolu bölgelerinde yetişen demirhindi gıda sektöründe hem çiğ hem de kurutularak kullanılıyor.

Demirhindi nasıl tüketilir?

Tamamen olgunlaştıktan ya da kurutularak, baharat haline getirildikten sonra tatlılara eklenen çiğ bir meyve olarak tüketilebilir . Demirhindi, Sık sık reçellerde ve soslarda kullanılır ve hatta dünyanın bazı yerlerinde kurutulmuş ve işlenmiş şekerler haline getirilir.

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Demirhindi Şerbeti Nasıl Yapılır?

Demirhindi çayı veya şerbeti yapmak çok pratik ve kolaydır. Demirhindi şerbeti tarifi Ender Saraç tarafından da medyada yer almaktadır. Ender Saraç şerbete kan şekerini dengelemesi için tarçın eklenmesini önermektedir.

DEMİRHİNDİ ŞERBETİ TARİFİ

MALZEMELER

200 gr. demirhindi

2 litre su

2 adet karanfil

1 adet çubuk tarçın

1 su bardağı toz şeker

1 yemek kaşığı bal

2-3 dal adaçayı

1 tutam ıhlamur

1 baş zencefil

YAPILIŞI

Demirhindilerin kabuklarını ayıklanır. Ayıklanan demirhindiler tencereye alınır. Üzerine su konur ve 1 gece bekletilir. Demirhindilerin üzerine karanfil, çubuk tarçın, ıhlamur, adaçayı, bal, zencefil ve toz şeker eklenerek kaynatılır. 1 saat sonrasında kısık ateşte kaynattılan şerbet ocaktan alınır ve soğumaya bırakılır. Soğuyan şerbet süzülür ve buzdolabında soğutarak servis yapılır.

Demirhindi ne işe yarıyor?



Demirhindi çok güçlü bir antioksidandır.

Bir kase demirhindi, günlük magnezyum ihtiyacının %28'ini karşılar.

Kötü kolesterol oranlarını düşürür, kan basıncını düzenler.

Sindirim sistemi için oldukça faydalıdır ve kabızlığa faydalıdır.

Cilt tedavilerinde kullanılır.

DEMİRHİNDİ ÇAYI TARİFİ

Demirhindi çayı tarifi ile faydalı bir kür oluşturulabilir. Hazırlamak için ilk olarak 1 litre suyu kaynatılır. Su kaynamadan önce 20 gr demirhindi meyvesi suya eklenir. İyice kaynadıktan sonra soğumaya bırakılır. Çay soğuduktan sonra sabah ve akşam olmak üzere günde iki defa aç veya tok karnına tüketilmesi önerilir.

Demirhindi Nasıl Yenir?

Demirhindi ağacı üzerinde yetişen meyveleri tüketmek için üzerine bir miktar şeker döküp tüketebilirsiniz. Afrika’da bu şekilde tüketilmesi yaygındır. Meyvenin etli kısımları ise yemeklerde baharat olarak tercih edilmektedir. Salata, çorba ve turşulara renk vermesi yönüyle mutfakta kullanımı genişlemiştir. Ülkemizde ise çeşitli bitkilerle hazırlanan şerbetlerde kullanılmaktadır. Demirhindi nasıl kullanılır sorusuna yanıt aldıysanız siz de demirhindiyi evinizde rahatlıkla kullanabilirsiniz.

Demirhindi neden yapılır?



Demirhindi, Afrika kökenli olup Hindistan ve Mısır'da da yetiştirilen bir ağaç türü. Aynı zamanda “Hint hurması” olarakta biliniyor. Demirhindi ağacının olgunlaşmış meyveleri baharat olarak kullanılıyor. Tadı ekşi bir baharat olan demirhindi besleyici olmasıyla biliniyor.

Demirhindi Nedir Nasıl Yapılır?

Demirhindi meyvesinin Arapça'da adı Hint hurması olarak geçmektedir. Meyveleri az da olsa keçiboynuzuna benzer. Çok yıllık ağaçlardan biri olan demirhindi ağacı, neredeyse 150 yıl hayata tutunur. Verimli topraklarda ve bakımı yapıldığında bir ağaçtan yaklaşık 200 kilo meyve elde edilebilir.

Demirhindi nasıl kullanılır?

Demirhindi meyvelerini sade bir şekilde tüketmek de mümkündür. Ancak bunun için demirhindi meyvelerinin üzerine bir miktar şeker serpiştirilir ve afiyetle yenir. Özellikle Afrika'da bu şekilde tüketilmesi yaygındır. Demirhindinin etli kısımları, mutfaklarda baharat olarak kullanılır.

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