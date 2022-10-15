Türkiye'de kakao ağacı yetişir mi? Kakao tarihçesi: Kakao meyvesi yenir mi? Kakao faydaları

Kakao nedir?

İki çenekli bir bitki olan kakao meyvesi, çikolata yapımında kullanılan tropikal bir bitkidir. Criollo ağacında yetişen kakao çekirdekleri, lezzetli olmasının yanı sıra aynı zamanda oldukça pahalıdır. Özellikle Güney Amerika ile beraber Afrika kıtasında yetişen bir ağaç türüdür. Criollo ağacında yetiştirilen kakao çekirdekleri, en lezzetli ve aynı zamanda en pahalı çikolataların üretiminde kullanılır. Dünya genelinde satışa sunulan çikolataların büyük bir kısmı ise Forastero adı verilen ağaçların çekirdeğinden üretilir. Diğer kakao ağacı ise Trinitario Cocoa adıyla biliniyor.

Kakao Tarihçesi

Veracruz Körfezi arkeolojik alanında bulunan Pre-Olmek dönemine ait kaplardan kakao üretiminin M.Ö 1750 yılına dayandığı görülmektedir. İspanyol'ların kıtayı keşiflerinden ve kolonisi haline getirmesinden sonra Avrupa'ya getirilen kakao, süt ile karıştırılarak kullanılmaya başlandı ve kısa sürede popüler oldu.

Kakao Nasıl Yetişir?

Kakao tropikal iklimin hakim olduğu bölgelerde yetişir. Minimum sıcaklık 12 - 15 derece aralığında olmalıdır. Son derece hassas bir bitki türü olduğu için sıcaklığın yüksek olduğu bölgelerde yetiştirilmesi de zordur. Kakao üretiminde sıcaklığın 35 derece olduğu yerler uygundur.

Hasattan sonra sırasıyla yapılan işlemler, kakaonun çikolataya dönüşmesindeki temel aşamaları oluşturur. Öncelikli olarak kakao çekirdekleri hem sağlık hem de lezzet için özenli bir şekilde temizlenmelidir. Sonra kakaolar kavrularak kabuklarından ayrılır.

Hem kakao yağı ve tozu hem de çikolata üretmek için kabukları çıkarılan kakaolar 2 kez öğütülür. Günümüzde öğütme işlemleri, teknoloji destekli makinelerle çok daha kısa sürede, pratik bir şekilde yapılmaktadır. Çikolatanın yoğunluğunu ve tadını belirleyen en önemli aşamalardan biri de konçlamadır. Kakaolar karıştırılıp inceltildikten sonra konçlama makinelerine konur.

Kakao Nerede Yetiştir?

En çok kakao üretimi ve ihracatı yapan ülkelerin başında Fildişi Sahili geliyor. Kakao ihracatı, Batı Afrika'da yer alan bu ülkenin temel geçim kaynaklarından biridir. İkinci sırada ise Gana yer alıyor. Tarımsal üretimde yenilemeye giden Gana, üretimin hızını ve kalitesini aynı oranda arttırdı.

Kakaonun en fazla yetiştirildiği diğer ülkeler: Kamerun, Nijerya ve Brezilya'dır.

Kakao Türkiye'de nerede Yetişir ve Yetiştirilir?

Ülkemizde dört mevsim yaşanıyor olmasına rağmen kakao üretilmemektedir. Bunun en büyük nedeni arada yüksek sıcak farklılıkları ve nem oranıdır. Buna karşın Avrupa ülkeleri arasında en fazla çikolata ihraç eden 2. ülke Türkiye'dir.

Kakao yetiştiriciliği kadar önemli olan fermantasyon ve konçlama işlemleri Türkiye'nin birçok şehrinde yapılmaktadır. 30'dan fazla ülkeye çikolata ihraç eden Türkiye bu satışlardan her yıl yaklaşık olarak 185 -190 milyar dolar gelir elde etmektedir.

Kakao En Çok ve En İyi Nerede Yetişir ve Yetiştirilir?

Kakao en çok ve en iyi tropikal iklim kuşağında yer alan ve nem oranının düşük olduğu ülkelerde yetişir.

Kakaonun sağlık yararları arasında yüksek tansiyon, kolesterol, obezite, kabızlık, diyabet, bronşiyal astım, kronik yorgunluk sendromu ve çeşitli nörodejeneratif hastalıklar bulunur. Kanser riskini azaltmaya ve beyin sağlığının yanı sıra kardiyovasküler tedaviyi geliştirmeye yardımcı olur. Ayrıca bakır eksikliğini giderir, yaraların hızla iyileşmesini sağlar ve en önemlisi de ruh halini iyileştirici özelliklere sahiptir.

KAKAONUN FAYDALARI NELERDİR?

Kakaonun insan sağlığı açısından faydalarından bazıları şunlardır:

– Yüksek tansiyonu düşürür.

– Yaşlanmaya neden olan oksidatif strese karşı koruyucudur.

– İçeriğindeki flavonol gibi yüksek miktardaki flavonoid beynin korunmasına yardımcı olur.

– Antioksidan özelliklere sahip olan prosiyanidin, kateşin ve epikateşin, inme veya kalp yetmezliğine yol açabilecek ölümcül kan pıhtılarının oluşumunu önler.

– Vücuttaki trigliserit ve LDL (kötü) kolesterol seviyelerini azaltmaya yardımcı olur ve vücuttaki HDL (iyi) kolesterol seviyelerinde kayda değer bir artış sağlar.

– Kan şekerini düzenler.

– Bronşiyal astımı giderir.

– Vücutta çeşitli enfeksiyonların gelişmesini önlemeye yardımcı olur.

– Obeziteyi önlemede potansiyel faydası vardır.

– Ruh halini düzenler. Depresyon ve stresi azlatır.

– Lif açısından zengin kakao, özellikle çocuklarda kronik kabızlık ve bağırsak hastalıklarının tedavisinde etkilidir.

– Sağlıklı hücrelere zarar vermeden kanserli hücrelerin büyümesini önler.

– Vücuttaki bakır eksikliğini giderir.

– Kronik yorgunluk sendromunu azaltır.

– Cilt dokularındaki sağlıklı kan akışını uyarır. Aynı zamanda cildin elastikiyetini, hidrasyonunu ve yoğunluğunu arttırmaya yardımcı olur.

– Alzheimer hastalığı da dahil olmak üzere nörodejeneratif bozukluklara karşı koruyucudur.

– Magnezyum eksikliğini giderir.

Kakao meyvesi yenir mi?

İçerisinde yer alan flavanol ile beraber, güçlü bir antioksidan olarak öne çıkıyor. Böylece bağışıklık sistemini güçlendirmekte ve dış zararlara karşı vücudu koruma imkanı sağlamaktadır. Onun dışında birçok önemli faydası için de düzenli olarak kakao meyvesi yenebilir.

Kakao ile ne yapılır?

Ağlayan pasta, kakaolu sostan muhallebili tatlılar, mozaik pasta, kakaolu toplar, kakaolu pankek ve krepler, farklı farklı kakaolu kek tarifleri ile devam eden listenin bir de assolisti var ki kakaolu ıslak kurabiye! Kakaonun tariflere mucizevi dokunuşuyla nice lezzetler türetilmiş.

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