Özdemir Bayraktar’ın vefatının 5. yılı! Milli SİHA’ların öncüsünü rahmetle anıyoruz

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, 18 Ekim 2021'de hayata gözlerini yuman girişimci, yüksek mühendis ve sanayici Özdemir Bayraktar, son 20 yılını iş yerinde geçirerek Türk savunma sanayisinin tam bağımsızlığı yolundaki en önemli adımlardan biri olan milli SİHA fikrinin hayata geçmesini sağladı.

Sarıyer'in Garipçe köyünde doğan Özdemir Bayraktar, Kabataş Erkek Lisesi'nden mezun oldu.

1967’de İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümüne giren Özdemir Bayraktar, başarılı bir eğitim döneminin ardından 1972 yılında mezun oldu. Mezuniyetinin ardından 2 yıl boyunca İTÜ Motorlar Kürsüsü Profesörü İsmail Hakkı Öz'ün araştırma asistanlığı görevini yürüterek içten yanmalı motorlar konusunda yüksek lisans çalışmasını tamamladı.

Türkiye'nin sanayi sektöründe öncü rol üstlenen birçok fabrikanın (Burdur Traktör, İstanbul Segman, Uzel ve benzeri) kuruluş ve yeni yatırımlar aşamasında teknik yönetici olarak görev yaptı.

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunu olan ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası'nda bilgisayar programcısı olarak çalışan Canan Bayraktar ile dünya evine girdi. Özdemir ve Canan Bayraktar çiftinin bu evlilikten Haluk, Selçuk ve Ahmet adında 3 çocuğu dünyaya geldi.

1984 yılında otomotiv sektörüne yönelik yerlileştirme çalışmalarına katkı sunmak maksadıyla Baykar Makina’nın kuruluşunda yer aldı. Tek bir matkap makinesi ile kurduğu Baykar’da hassas talaşlı imalat sektörüne yönelik birçok özgün makine tasarımı ve imalatı, parça işleme aparat tasarım süreçlerini yönetti.

Baykar'ın milli ve özgün insansız hava aracı teknolojilerinin geliştirilme atılımında öncü rol üstlenen Özdemir Bayraktar, bu projelerin hayata geçirilmesinde tasarım aşamasından prototip aşamasına, imalat aşamasından yatırım planlamasına kadar her aşamada aktif ve lider olarak yer aldı.

Baykar tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri için geliştirilen ilk insansız hava aracı olan Bayraktar Mini İHA'nın AR-GE çalışmalarının yapıldığı 2005-2009 yılları arasında Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde askerlerle birlikte gerçekleştirilen çalışmalara liderlik yaptı.

Milli ve özgün insansız hava araçlarında imzası var

Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen tüm ürünlerin tasarımlarını çizen Özdemir Bayraktar, Bayraktar TB2 ve Bayraktar AKINCI TİHA'ya karakterini veren özgün tasarımların da sahibidir. Hayatı boyunca sahip olduğu mühendislik yeteneğini her zaman güncel teknolojilerle harmanladı. Çalışma hayatında her zaman azmi, kararlılığı, inancı ve geliştirme şevki hiç kaybolmadı.

Özdemir Bayraktar, Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar TB2 SİHA'ların Karabağ’ın Ermenistan işgalinden kurtulmasına sağladığı katkı nedeniyle 2021’de Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından Karabağ Nişanı’na layık görüldü.

Bayraktar, tüm bu çalışmaları dolayısıyla Türkiye’nin insansız hava araçları serüveninin öncü ismi olarak biliniyor.

İdealiyle sınırları aştı

Milli Teknoloji Hamlesi idealinin öncü ismi Bayraktar'ın vefatının ardından anısını yaşatmak ve hayatı boyunca yürüttüğü çabaları kalıcı eserler ve etkinliklerle sürdürmek adına başta Baykar ve T3 Vakfı olmak üzere çeşitli kurum ve kuruluşlarca bir dizi proje hayata geçirildi.

Özdemir Bayraktar’ın kurucusu ve onursal başkanı olduğu Baykar, kurucusunun adını taşıyan Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'nde "Güçlü Türkiye" hedefiyle teknoloji üretimine aralıksız devam ediyor.

Bayraktar'ın temellerini attığı Baykar, insansız hava araçlarında dünyanın en büyük ihracatçısı haline geldi. Son yıllarda gelirlerinin yüzde 90'ından fazlasını ihracattan elde eden Baykar'ın katkılarıyla Türkiye dünya İHA pazarında yüzde 65'lik paya ulaştı.

Son 3 yılda dünya SİHA pazarında liderliğini sürdüren Baykar, 2025 yılında ulaştığı 2,2 milyar dolarlık ihracat hacmiyle kendi rekorunu tazeledi. Baykar, Türkiye’nin yüksek teknoloji ihracatının lokomotifi oldu.

Baykar, Bayraktar TB2 SİHA için 36 ülkeyle, AKINCI TİHA için ise şimdiye kadar 16 ülke ile olmak üzere toplam 39 ülkeyle ihracat anlaşması imzaladı.

Mirası kalıcı eser ve projelerle dönüştü

Özdemir Bayraktar’ın vefatının ardından adının verildiği okul, atölye ve bilim merkezleri ile mirası yaşatılmaya devam ediliyor.

Baykar Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'nde 200 bin metrekarelik tesiste Bayraktar insansız hava araçları ve sistemleri üretiliyor.

Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, havacılık ve uzay teknolojileri alanında Türkiye'nin ilk meslek lisesi olarak hayata geçirildi.

Trabzon, Samsun ve İstanbul’un farklı noktalarında hayata geçirilen Özdemir Bayraktar Bilim Merkezleri, bilim ve teknolojiyi öğrenciler ile buluşturmak amacıyla "Çocuk Üniversitesi" olarak kurgulandı. Öğrenciler bu bilim merkezlerinde DENEYAP atölyeleri ile gelişimlerini destekleyen eğitimler alıyor.

Baykar ve Bayraktar Azerbaycan Teknoloji'nin destekleriyle, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan TÜBİTAK MAM yerleşkesinde ve Erzincan’daki 3. Ordu Komutanlığı bünyesinde Özdemir Bayraktar Camii inşa edildi.

İstanbul Teknik Üniversitesi 1773 Teknopark ve Baykar iş birliğiyle İTÜ Özdemir Bayraktar Tasarım ve Prototipleme Merkezi kuruldu.

Samsun Üniversitesi Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, 6 bin metrekareden fazla alanda araştırma ve eğitim laboratuvarları, uçak bakım onarım hangarları ve uçuş okuluyla faaliyet gösteriyor.

Kabataş Erkek Lisesi’nde Baykar tarafından Özdemir Bayraktar İHA Atölyesi hayata geçirildi.

Bir Çocuk Gelsin Bir Uçağa Dokunsun Gezi Programı, Baykar’ın desteği ile gerçekleştirilen TEKNOFEST kapsamında gençlerin teknoloji ile buluşmasına olanak sağlıyor. Festivalde Özdemir Bayraktar’ın anısına "Bir Çocuk Gelsin Bir Uçağa Dokunsun" gezi programı ile yüz binlerce öğrenci TEKNOFEST etkinliklerine taşındı.

Baykar tarafından düzenlenen Özdemir Bayraktar Ödül Töreni, şirketin yıl boyunca yürüttüğü çalışmalar ve elde edilen sonuçlar kapsamında öne çıkan personelin ödüllendirildiği bir kurumsal etkinlik olarak sürdürülüyor.

Baykar, 2022'den itibaren T3 Vakfı aracılığıyla Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Burs Programı'nı hayata geçirdi. Burs programı kapsamında Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuna sahip, Türkiye'nin yerli ve milli teknolojisini geliştirmesine katkı sağlamak konusunda istekli ortaokul, lise, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine burs desteği sağlanıyor. Program kapsamında binlerce öğrenciye destek verildi.

Bu eserlerin yanı sıra Özdemir Bayraktar'ın ismi, ülkenin birçok noktasında farklı kuruluşlarca hayata geçirilen eğitim ve bilim temalı projelerde yaşatılıyor.

Akit Medya Grubu olarak, milli savunma sanayisine büyük katkıları bulunan Özdemir Bayraktar'a vefatının seneyi devriyesinde Allah'tan bir kez daha rahmet diliyoruz. Mekanı cennet, makamı âli olsun.