7,5 büyüklüğünde deprem mi olacak? İstanbul’da deprem mi olacak? Uzman isimden dikkat çeken açıklama

MARMARA FAYI TEK PARÇA HALİNDE Mİ KIRILACAK? Bektaş'ın açıklamasında öne çıkan başlıklardan biri de Marmara Fayı'nın nasıl kırılabileceği oldu. Büyük bir depremin fayın tek parça halinde kırılmasıyla meydana geleceği senaryosunun yanı sıra farklı olasılıkların da araştırılması gerektiğini belirten Bektaş, alternatif modellerin bilimsel açıdan değerlendirilmesinin önemine işaret etti. Fayın daha küçük parçalara ayrılarak kırılması veya derin kesimlerde sürünme hareketlerinin gerçekleşmesi gibi ihtimallerin de incelenmesi gerektiğini ifade eden Bektaş, bu olasılıklar yeterince sınanmadan tek bir deprem senaryosunun kesinmiş gibi sunulmasını eleştirdi. "BİLİM KORKU DEĞİL, VERİ ÜRETMELİ" İstanbul'un deprem tehlikesinin bulunduğunu vurgulayan Bektaş, bu gerçeğin bilimsel belirsizliklerle birlikte ele alınması gerektiğini belirtti. Marmara'da 7,5 büyüklüğünde deprem ihtimalinin bir model sonucu olduğunu hatırlatan Bektaş, kamuoyunun bilgilendirilmesinde verilerin ve bilimsel değerlendirmelerin ön planda tutulması gerektiğini kaydetti. Bektaş'ın açıklaması, Marmara'da beklenen olası büyük depreme ilişkin senaryoların nasıl yorumlanması gerektiği tartışmasını yeniden gündeme taşıdı. Uzmanın değerlendirmesinde öne çıkan temel nokta, İstanbul'un deprem tehlikesinin göz ardı edilmemesi ancak belirli bir büyüklükteki deprem senaryosunun da kesin bir sonuç gibi aktarılmaması gerektiği oldu.