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7,5 büyüklüğünde deprem mi olacak? İstanbul’da deprem mi olacak? Uzman isimden dikkat çeken açıklama

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7,5 büyüklüğünde deprem mi olacak? İstanbul’da deprem mi olacak? Uzman isimden dikkat çeken açıklama

İstanbul ve Marmara’daki deprem tartışmalarına ilişkin konuşan Prof. Dr. Osman Bektaş, 7,5 büyüklüğündeki deprem senaryosunun kesin sonuç gibi sunulamayacağını belirterek kırılma ihtimallerine dikkat çekti.

#1
Foto - 7,5 büyüklüğünde deprem mi olacak? İstanbul’da deprem mi olacak? Uzman isimden dikkat çeken açıklama

İstanbul ve Marmara Bölgesi'nde olası büyük depremle ilgili tartışmalar sürerken Jeoloji Uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş'tan dikkat çeken bir açıklama geldi. Sosyal medya hesabından değerlendirmelerini paylaşan Bektaş, Marmara'da 7 ve üzeri büyüklükte deprem ihtimalinin kesin bir sonuç gibi aktarılmasının bilimsel açıdan doğru olmadığını belirtti.

#2
Foto - 7,5 büyüklüğünde deprem mi olacak? İstanbul’da deprem mi olacak? Uzman isimden dikkat çeken açıklama

MARMARA'DA 7,5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM BEKLENTİSİ Marmara Denizi'ndeki fay hatları ve İstanbul'un deprem tehlikesi üzerine yapılan değerlendirmelerde 7,5 büyüklüğündeki deprem senaryosu sık sık gündeme geliyor. Bektaş ise bu büyüklüğün kesinleşmiş bir sonuç olarak değil, belirli varsayımlara dayanan bilimsel modellerin ortaya koyduğu olasılıklardan biri olarak değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çekti.

#3
Foto - 7,5 büyüklüğünde deprem mi olacak? İstanbul’da deprem mi olacak? Uzman isimden dikkat çeken açıklama

Depremlerin büyüklüğünü ve gerçekleşme biçimini öngörmeye yönelik çalışmalarda farklı veriler ve kabuller kullanılıyor. Bektaş'a göre tarihsel depremlerin büyüklüklerine ilişkin tahminler, fayların ne ölçüde kilitlendiği ve depremlerin hangi aralıklarla tekrarlandığı gibi konularda önemli belirsizlikler bulunuyor. Bu nedenle olası deprem senaryolarının kesinlik taşıyan sonuçlar gibi aktarılması, bilimsel değerlendirmelerdeki belirsizliklerin yeterince yansıtılmaması anlamına geliyor.

#4
Foto - 7,5 büyüklüğünde deprem mi olacak? İstanbul’da deprem mi olacak? Uzman isimden dikkat çeken açıklama

MARMARA FAYI TEK PARÇA HALİNDE Mİ KIRILACAK? Bektaş'ın açıklamasında öne çıkan başlıklardan biri de Marmara Fayı'nın nasıl kırılabileceği oldu. Büyük bir depremin fayın tek parça halinde kırılmasıyla meydana geleceği senaryosunun yanı sıra farklı olasılıkların da araştırılması gerektiğini belirten Bektaş, alternatif modellerin bilimsel açıdan değerlendirilmesinin önemine işaret etti. Fayın daha küçük parçalara ayrılarak kırılması veya derin kesimlerde sürünme hareketlerinin gerçekleşmesi gibi ihtimallerin de incelenmesi gerektiğini ifade eden Bektaş, bu olasılıklar yeterince sınanmadan tek bir deprem senaryosunun kesinmiş gibi sunulmasını eleştirdi. "BİLİM KORKU DEĞİL, VERİ ÜRETMELİ" İstanbul'un deprem tehlikesinin bulunduğunu vurgulayan Bektaş, bu gerçeğin bilimsel belirsizliklerle birlikte ele alınması gerektiğini belirtti. Marmara'da 7,5 büyüklüğünde deprem ihtimalinin bir model sonucu olduğunu hatırlatan Bektaş, kamuoyunun bilgilendirilmesinde verilerin ve bilimsel değerlendirmelerin ön planda tutulması gerektiğini kaydetti. Bektaş'ın açıklaması, Marmara'da beklenen olası büyük depreme ilişkin senaryoların nasıl yorumlanması gerektiği tartışmasını yeniden gündeme taşıdı. Uzmanın değerlendirmesinde öne çıkan temel nokta, İstanbul'un deprem tehlikesinin göz ardı edilmemesi ancak belirli bir büyüklükteki deprem senaryosunun da kesin bir sonuç gibi aktarılmaması gerektiği oldu.

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