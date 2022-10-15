Öksürük için limon - Bal ve siyah turp kürü tarifi nasıl yapılır?

Havaların soğuması ve sıcaklıkların ani değişimiyle birlikte nezle, grip, sinüzit ve ses kısılması, kuru öksürük gibi solunum yolları hastalıkları daha sık görülmeye başlandı. Bu tür sağlık sorunlarına geleneksel yaklaşımlar, bitkisel çözümler, doğal şifaya yönelik arayışlarla da çözüm üretmek mümkün. En yaygın olan yöntemlerden biri ise turp ve bal ikilisi. Siz de kronikleşen öksürüğü bir çırpıda kesmek istiyorsanız siyah turp ve balın harika faydasından yararlanabilirsiniz. Peki, siyah turp- bal kürü nasıl yapılır?

İlk olarak orta boy siyah turpu yıkayın. Siyah turpun tepesini kesin ve içerisini dolma yapar gibi oyun, bu işlemi yaparken en alt kısmı delmemeye özen gösterin. Turpu bir bardağın üzerine yerleştirin (içilecek sıvı bardağa akacak) ve oyuğun içine bir Yemek kaşığı bal ekleyin. Daha önce kestiğiniz turpun baş kısmıyla oyuğu kapatın ve 12 saat bekletin. Süre sonunda bardağa akan sıvıyı tüketmeye başlayabilirsiniz.

Kimler Kullanmamalıdır?

Emziren annelerin ve hamile kadınlar için olumsuz sonuçlar doğurabilir, bu nedenle bu sınıfa girenler kullanmamalıdır.

Siyah Turp Faydaları

Siyah turp, içerdiği kükürtlü bileşikler sayesinde böbrek ve safra kesesinde oluşabilecek taşlara karşı doğal bir çaredir.

Siyah turpun sayesinde böbrek ve safra kesesi taşlarından kolaylıkla kurtulabilirsiniz.

Siyah Turp, zengin lif kaynağı ile sindirim sürecini kolaylaştırır. Öte yandan gelişmiş sindirime yol açan safra fonksiyonunu geliştirerek vücudun genel sindirim sistemi hızını geliştirir.

Düşük kalorili olduğu için Diyet yapanlar için uygundur.

Siyah turp bal zencefil: İsteyen süzülmüş turp sulu balın içine 1 çay kaşığı toz zencefil katıp karıştırarak karışımı öyle de kullanabilir…. Not : Bu karışımı 2 yaş altı çocuklarda kesinlikle kullanmamalısınız.. 2-12 yaş arasına ise doktorunuza danışarak kullanmalısınız.

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