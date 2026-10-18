  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Savaş kızıştı! Suudi Arabistan helikopteri düştü: Husiler “Biz vurduk” dedi Sınırda sıcak çatışma! Savaş yeniden alevlendi 18 Ekim 2026: Günün Ayet ve Hadisi Husi korkusu! Uzaktan eğitime geçtiler Trump'ın ne dediği belli değil! Orada biraz daha uzun kalabiliriz Husiler'den Suudi Arabistan iddiası! Eğer doğruysa durum çok vahim Fransa'da adeta iç savaş çıktı! 143 yıllık tarihi belediye binası ateşe verildi Ömer Bolat açıkladı: Selden etkilenen esnafa 80 milyon TL destek İmamoğlu'nu köşeye sıkıştıran villa sorgusu: Bağış dediğimiz rüşvet çıktı Neler oluyor? 24 saate 5 İHA düştü
Gündem İstanbul'daki sel felaketinde bir acı haber daha! Cesedi Haliç kıyısında bulundu
Gündem

İstanbul'daki sel felaketinde bir acı haber daha! Cesedi Haliç kıyısında bulundu

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
İstanbul'daki sel felaketinde bir acı haber daha! Cesedi Haliç kıyısında bulundu

İstanbul'u vuran sel felaketinin yaraları sarılırken, bir yandan da acı haberler gelmeye devam ediyor. Felakette kayıp olan bir kişinin daha cansız bedeninin bulunmasıyla ölü sayısı 5'e yükseldi. Haliç açıklarında bulunan cesedin, kayıp Türkmenistan uyruklu 30 yaşındaki Murat Babajanov'a ait olduğu tespit edildi. Kayıp 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

İstanbul’u vuran rekor yağışların ardından Kağıthane'de yaşanan sel felaketinde kayıp olarak aranan bir kişinin daha cesedine ulaşıldı.

Sel felaketi sonrası kaybolan 3 şahsın arama çalışmalarını sürdüren ekipler Haliç kıyısında Türkmenistan uyruklu 30 yaşındaki Murat Babajanov'un cansız bedenine ulaştı.

Cenazenin ekiplerin incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken ölü sayısının 5'e yükseldiği kentte kayıp 2 şahıs için arama çalışmaları devam ediyor.

Aracınız selde zarar mı gördü? Aman dikkat sakın bu hatayı yapmayın
Aracınız selde zarar mı gördü? Aman dikkat sakın bu hatayı yapmayın

Otomotiv

Aracınız selde zarar mı gördü? Aman dikkat sakın bu hatayı yapmayın

İstanbul'da selden etkilenen esnafa destek! Bakan Bolat duyurdu
İstanbul'da selden etkilenen esnafa destek! Bakan Bolat duyurdu

Yerel

İstanbul'da selden etkilenen esnafa destek! Bakan Bolat duyurdu

Ömer Bolat açıkladı: Selden etkilenen esnafa 80 milyon TL destek
Ömer Bolat açıkladı: Selden etkilenen esnafa 80 milyon TL destek

Ekonomi

Ömer Bolat açıkladı: Selden etkilenen esnafa 80 milyon TL destek

Son telefon sinyali Ayazağa Meydanı’ndan alındı! Selde kaybolan Babacanov’u arama çalışmaları sürüyor
Son telefon sinyali Ayazağa Meydanı’ndan alındı! Selde kaybolan Babacanov’u arama çalışmaları sürüyor

Aktüel

Son telefon sinyali Ayazağa Meydanı’ndan alındı! Selde kaybolan Babacanov’u arama çalışmaları sürüyor

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23