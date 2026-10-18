İstanbul'daki sel felaketinde bir acı haber daha! Cesedi Haliç kıyısında bulundu
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İstanbul'u vuran sel felaketinin yaraları sarılırken, bir yandan da acı haberler gelmeye devam ediyor. Felakette kayıp olan bir kişinin daha cansız bedeninin bulunmasıyla ölü sayısı 5'e yükseldi. Haliç açıklarında bulunan cesedin, kayıp Türkmenistan uyruklu 30 yaşındaki Murat Babajanov'a ait olduğu tespit edildi. Kayıp 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.
İstanbul’u vuran rekor yağışların ardından Kağıthane'de yaşanan sel felaketinde kayıp olarak aranan bir kişinin daha cesedine ulaşıldı.
Sel felaketi sonrası kaybolan 3 şahsın arama çalışmalarını sürdüren ekipler Haliç kıyısında Türkmenistan uyruklu 30 yaşındaki Murat Babajanov'un cansız bedenine ulaştı.
Cenazenin ekiplerin incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken ölü sayısının 5'e yükseldiği kentte kayıp 2 şahıs için arama çalışmaları devam ediyor.