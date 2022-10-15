İbrahim Saraçoğlu zeytinyağı limon kürü tarifi: Limon kabuğu kürü ile eklem ağrılarına son! Limon kabuğunun faydaları Saraçoğlu

Doğada C vitamini açısından en zengin besinlerden biri olan limonun kabuğu da şifa barındırıyor. Genellikle kabukları çöpe atılan limonun kabuğu antioksidandan liflere, minerallerden vitaminlere kadar zengin bir içeriğe sahip. Bunun yanı sıra limon kabuğundan yağ üretimi de gerçekleştirilebiliyor.

Zeytinyağının faydaları saymakla bitmiyor. Şifalı etkileri ile bilinen zeytinyağı hem cilt hem de genel vücut sağlığımız açısından oldukça faydalıdır. Halk arasında sıvı altın adıyla da bilinen bu yağ yemeklerde kullanılabilirken, direk içilerek de tüketilebiliyor. Her gün bir tatlı kaşığı zeytinyağı, sağlıklı ve enerjik olmanıza katkı sağlarken, sindirim sisteminizi de desteklemektedir

İbrahim Saraçoğlu zeytinyağı limon kürü tavsiye ediyor

Her sabah uyandığınızda 1 tatlı kaşığı zeytinyağına 4 bilemediniz 5 damla limon sıkın ve için. Farkı Maksimum 15 gün içinde hissetmeye başlarsınız.

İbrahim Saraçoğlu zeytinyağı limon kürü nasıl yapılır? Hızlı zayıflama metodu

HAZIRLANIŞI: Limon suyunu, klorsuz suyu ve maydanozları sapları ile beraber blenderdan geçirin. Ortaya çıkan yeşil karışımı sabahları karnınıza doyurmadan 10-15 dakika kadar önce tüketin. 15 gün boyunca düzenli olarak uyguladıktan sonra 3-4 gün mola verip bir 15 gün daha uygulayın.

Limon kabuğunun faydaları

Günlük hayatımızda bir çok sağlıklı yaşam formülünün içinde limona yer vermekle birlikte çoğu zaman suyunu sıkıp kabuklarını çöpe atıyoruz. Aslında en büyük yanlışı da bu şekilde yapmış oluyoruz çünkü limonun suyu gibi kabuğu da güçlü bir antioksidan kaynağı olarak karşımıza çıkıyor. Limon kabuğunda bulunan polifenoller, vitaminler, mineraller, lif, karotenoidler ve esansiyel yağlar birçok hastalıktan korunmamız için önemli bileşenler. Limon kabuğunun insan vücuduna en iyi geldiği noktalar ise şu şekilde sıralanıyor:

Diş etlerini güçlendiriyor

Limon kabuğu, C vitamini eksikliğine bağlı olarak gelişen bir kanamalı diş eti hastalığı olarak bildiğimiz skorbüt hastalığının oluşuımunu engelliyor. İçerdiği C vitamini sayesinde limon kabuğu skorbüt oluşmamasını sağlıyor ve diş etini güçlendiriyor.

Karaciğerde yağlanmayı azaltıyor

Limon kabuğu içerdiği pektin, esansiyel yağlar ve PMF sayesinde kolesterol seviyesini, trigliserid düzeylerini ve karaciğerdeki yağlanma oranını azaltıyor.

Hücre hasarını önlüyor

Limon kabuğu içerdiği yüksek antioksidan kapasitesi sayesinde hücrede oluşan zararlı serbest radikalleri temizliyor ve ayrıca yine yüksek bir antioksidan kaynağı olmasının ana etkeni olan C vitamini sayesinde DNA hasarını engelliyor.

Limon Kabuğu Zararları

Limon kabuğunun yararları olduğu kadar zararları da merak edilir. Limonda olduğu gibi limon kabuğunda da asit oranı fazladır. Bu yüzden tüketim miktarında dikkatli olunmalıdır. Fazla tüketimi ile mide yanması gibi sorunlara yol açabileceği için mide hassasiyeti olan kişilerin dikkatli tüketmesinde fayda vardır.

Bağırsakları koruyor

Limon kabuğunda mevcut olan diyet lifi, bağırsak fonksiyonlarını ve bağırsak sağlığını koruyor. Aynı zamanda içerdiği pektin sayesimnde limon kabuğu, kabızlığı da engelliyor.

Kanser riskini azaltıyor

Limon kabuğu içerdiği limonen adı verilen turunçgil yağlarının ana bileşeni ve salvestrol Q10 ko-enzimi sayesinde kanserli hücreler ile savaşmamıza yardımcı oluyor. Avustralya’da yapılan bir araştırmaya göre limon kabuğu; ağız, boğaz ve mide kanseri riskini %50 oranında azaltıyor.

Damar sağlığını koruyor

Limon, kabuğuna rengini veren flavonoidlerden olan hesperidin ve naringin sayesinde damar yapısını koruyor ve pıhtılaşma riskini azaltıyor. Aynı zamanda içerdiği C vitamini koroner arter hastalığından korunmaya yardımcı oluyor.

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Eklem ağrılarına karşı limon kabuğu

Limon kabuğunun bir başka faydası ise eklem ağrılarına iyi gelmesi. İçerdiği kalsiyum, vitaminler ve lifler sayesinde eklem ağrılarına iyi gelen limon kabuğu kemik yapısını güçlendirmeye yardımcı oluyor. İçerisindeki esans yağları sayesinde kan damarlarını da rahatlatarak eklem ağrılarını yüksek oranda düşürür. Ayrıca iltihaplanmaya karşı da limon kabuğu oldukça etkilidir.

Limon kabuğu kürü hazırlama

İhtiyaç duyulacak malzemeler:

Sızma zeytinyağı

2 adet büyük limon

kapaklı cam kavanoz

5 adet okaliptus yaprağı

Temiz gazlı bez

2 büyük limonun kabuklarını tamamen rendeleyerek ya da soyarak limondan ayırın. Elde ettiğiniz kabukları bir kavanoza koyun ve üzerini tamamen kapatacak şekilde zeytinyağı ekleyin. Zeytinyağının üzerine okaliptus yapraklarını da ekledikten sonra kavanozun kapağını sıkıcı kapatın ve 2 hafta boyunca bekletin. 2 haftanın sonunda elde ettiğiniz karışımı ağrıyan diz ve eklem bölgelerine dezenfekte olduğundan emin olduğunuz gazlı bez ile sarın. Limon kabuğu kürünü ağrıyan eklem bölgelerinize gece uygularsanız etkisi daha çok olacaktır. Bütün bir gece sargılı kalan kürün vücut tarafından emilimi daha uzun süreceğinden daha yüksek olacak ve etkisini daha yoğun hissedeceksiniz.

Limon Kabuğu Nasıl Kullanılır?

Limon kabuğu farklı şekillerde kullanılabilir.

Limon kabuğunu çayınızın içine koyabilirsiniz. Bunun yanı sıra limon kabuğunu kaynar su içine atarak limon kabuğu çayı da elde edebilirsiniz.

Limon kabuğu aynı zamanda yemeklerde ve tatlılarda da kullanılabilir. Limon kabuğunu rendeleyerek hem lezzetli hem de sağlıklı yiyecekler elde edebilirsiniz.

Son olarak limon kabuğunu eklem ağrıları için kullanabilirsiniz. Bunun için zeytin yağı ve farklı şifalı bitkiler ile hazırladığınız kürleri ağrılı bölgelere sürerek faydasını görebilirsiniz.

Zeytinyağı limon kürü kullananlar Hayallerindeki vücuda sahip olmak için çeşitli yöntemleri araştıran kadınların deneyip olumlu tecrübelerde bulunduğu diyet kürleri arasında Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu’nun yağ yakan zeytinyağlı limon kürü kullananlar arasında oldukça popüler..

Zeytinyağı limon ne zaman içilmeli?

Zeytinyağı karaciğeri temizler ve yenilenmesine yardımcı olur. İç organlarımızı temizleyen karaciğerin de temizlenmeye ihtiyacı vardır, onu da temizlemeye en çok yardımcı olan besinlerden biri zeytinyağıdır. Sabahları aç karnına içeceğiniz zeytinyağınıza biraz limon sıkarak afiyetle tüketebilirsiniz.

Sabahları aç karnına zeytinyağı içmenin faydaları: Kalın bağırsak kanserine karşı koruyucudur. Zeytinyağı saç, tırnak ve cilt için faydalıdır. Bağışıklık sistemini destekler. Vücuttaki iltihapları geçirir. Kalp rahatsızlıklarından korur.

Zeytinyağı vücuda sürülebilir mi? Özellikle cilt kuruluğu yaşayanlar zeytinyağını az miktarda vücutlarına sürebilirler.

Sarımsak limon zeytinyağı karışımı neye iyi gelir? Kalp ve damar hastalıklarına iyi gelen limon sarımsak kürü damar tıkanıklıklarını açıyor, damar iltihaplarını iyileştiriyor. Kötü kolesterolü düşürüyor, hipertansiyonu önlüyor. Beyin hücrelerini yeniliyor, felç riskini azaltıyor. Zararlı yağların yakılmasını sağlayarak zayıflamaya yardımcı oluyor.

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