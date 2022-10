İbrahim Saraçoğlu zeytinyağı limon kürü tarifi: Limon kabuğu kürü ile eklem ağrılarına son! Limon kabuğunun faydaları Saraçoğlu

Sağlıklı bir yaşam adına kafamızı hangi yöne çevirsek karşımıza limon çıkıyor. Limonun faydalarını saymakla bitiremediğimiz gibi; çekirdeği, suyu ve hatta kabuğunu kullanarak her birinden farklı bir püf nokta çıkarabiliriz ve sağlıklı bir yaşama adım atabiliriz. Limonun değinmemiz gereken bir başka faydası ise eklem ağrılarını geçirmesi. Her sabah uyandığınızda ya da her ağır çalışmanın ardından vücudunuzu esnettiğinizde ses çıkaran eklemleriniz varsa, bu kür tam olarak size hitap ediyor demektir. Prof. Dr. Canan Karatay ve Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu’nun reçeteleri arasında yer alan zeytinyağı limon kürü ile hızlı zayıflama metodu nasıl uygulanır? Limon kabuğu kürü ile eklem ağrılarına son veren kür tarifi nasıl yapılır? Limon kabuğu Faydaları neler Detaylar yazımızda…