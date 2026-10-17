İBB yolsuzluk davasında savcı mütalaasını açıkladı! İmamoğlu için kararını bildirdi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk iddiaları kapsamında yürütülen dev davada kritik bir aşamaya gelindi.

436 sanığın yargılandığı davanın 101. gününde duruşma savcısı ara mütalaasını mahkeme heyetine sundu.

SAVCIDAN 2 SANIK İÇİN TAHLİYE TALEBİ

Savcılık, tutuklu sanıklardan İBB Ağaç A.Ş. Satın Alma Müdürü Ümit Polat ile İBB Kentsel Ekolojik Sistemler Müdürü Nilgün Cendek'in tahliye edilmesini talep etti.

Polat ve Cendek'in tahliyesine ilişkin nihai kararı mahkeme heyeti verecek.

İMAMOĞLU İÇİN TUTUKLULUĞA DEVAM TALEBİ

Ara mütalaanın en dikkat çeken bölümü ise Ekrem İmamoğlu ve diğer tutuklu sanıklarla ilgili oldu.

Savcılık, Ümit Polat ve Nilgün Cendek dışındaki 51 tutuklu sanığın tahliye edilmemesini istedi.

Buna göre savcı, Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 51 sanığın tutukluluk hallerinin devamı yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme heyetinin ara mütalaaya ilişkin vereceği karar bekleniyor.

DAVA 436 SANIKLA DEVAM EDİYOR

İBB'ye yönelik yolsuzluk davasının sanık sayısı süreç içerisinde genişledi.

İBB iştiraki Ağaç ve Peyzaj A.Ş.'ye ilişkin hazırlanan ek iddianamenin ana davayla birleştirilmesinin ardından sanık sayısı 436'ya yükseldi.

Ek iddianamede Ağaç ve Peyzaj A.Ş. üzerinden gerçekleştirildiği öne sürülen 12 ayrı eyleme yer verilmiş, 8 ihaleye fesat karıştırıldığı, şirketlerden yüzde 7 ila 10 arasında rüşvet talep edildiği ve bazı teklif mektuplarının aynı kişiler tarafından hazırlandığı iddia edilmişti.

GÖZLER MAHKEMENİN VERECEĞİ KARARDA

Savcının ara mütalaasını açıklamasıyla gözler İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nin vereceği karara çevrildi.

Savcılığın talebi mahkeme açısından bağlayıcı değil. Heyet, tutuklu sanıkların durumunu değerlendirerek tahliye veya tutukluluğun devamı yönünde kararını açıklayacak.