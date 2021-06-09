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Yerel Dehşete düşüren olay! İş arkadaşını boğarak öldürdü sonra kuyuya attı
Yerel

Dehşete düşüren olay! İş arkadaşını boğarak öldürdü sonra kuyuya attı

Esenyurt'ta bir kişi aynı iş yerinde çalıştığı arkadaşını aralarında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma sonrası boğarak öldürüp kuyuya attı.

Yeniakit Publisher
2021-06-09 08:18:00 -
Dehşete düşüren olay! İş arkadaşını boğarak öldürdü sonra kuyuya attı

Olay Büyükçekmece, Karaağaç Mahallesi'nde dün gündüz saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, 28 Mayıs'tan beri Hakan Ç. (35) isimli bir kişiden haber alamayan ailesi durumu polis ekiplerine bildirdi. Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Büro Amirliğine bağlı polis ekipleri de kayıp ihbarı yapılan Hakan Ç.'nin çalıştığı iş yerine giderek en son görüştüğü kişinin Hurşit B. (61) olduğunu tespit etti.

Polis cinayeti kısa sürede çözdü

Polis ekipleri, yaptıkları araştırmada Hurşit B'nin iş yerinde şüpheli hareketler sergilediğini öğrendi. Ekipler cinayet zanlısı Hurşit B.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Polis ekiplerinin yaptığı sorguda, Hurşit B. bir süre önce iş yerinde Hakan Ç. ile alkol aldığını ve aralarında tartışma çıktığını söyledi. Daha sonra da Hurşit B. tartışma sonucunda Hakan Ç.'yi boğarak öldürdüğünü bir araç ile Büyükçekmece'de iş yerine ait bir araziye giderek burada bulunan kuyuya attığını itiraf etti.

Polis detaylı olay yeri çalışması yaptı

Polis ekipleri yaptığı sorgulama sonrası, Hurşit B.'nin tarif ettiği araziye giderek kuyuda inceleme yaptı. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede kuyuda Hakan Ç'nin cesedine ulaştı. Olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri Hakan Ç.'nin cansız bedenini kuyudan çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri yaptığı incelemede Hakan Ç.'nin hayatını kaybettiği belirledi.

Polis ekipleri de olay yerinde detaylı inceleme yaptı. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından Hakan Ç.'nin cansız bedeni cenaze aracıyla Yenibosna Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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