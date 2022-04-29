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Yerel Dehşete düşüren görüntü! Zeytin ağacına asılı halde bulundu
Yerel

Dehşete düşüren görüntü! Zeytin ağacına asılı halde bulundu

Aydın'ın Efeler ilçesinde 24 yaşındaki bir genç, zeytin ağacına asılı halde ölü olarak bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-04-29 21:10:00 -
Dehşete düşüren görüntü! Zeytin ağacına asılı halde bulundu

Aydın’ın Efeler ilçesinde bir kişi zeytin ağacına asılı halde ölü bulundu.

Olay, Kemer Mahallesi’ndeki zeytinlik alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, zeytinlik alanda birinin asılı halde olduğunu gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Hayatını kaybettiği tespit edildi

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, ağaçta asılı halde bulunan kişinin 24 yaşındaki Evrim Gökçe olduğunu ve hayatını kaybettiğini tespit etti. Gencin olay yerine gelen arkadaşları büyük üzüntü yaşadı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

 

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