Dehşete düşüren anket: İngiliz halkının yüzde 25,9'u Müslümanlara...

Birmingham Üniversitesi'nin hazırladığı "Yemek Sofrası Önyargısı: Modern Britanya'da İslam Düşmanlığı" başlıklı rapora göre, İngiliz halkı, İslam hakkında diğer dinlere göre daha fazla ayrımcı ve olumsuz görüşlere sahip.

Nüfusun önemli bir kısmının Müslümanlar hakkında yanlış ve komplocu görüşler taşıdığı kaydedilen raporda, araştırma şirketi YouGov tarafından yapılan bir ankete de yer verildi.

Buna göre, İngiliz halkının yüzde 25,9'u, Müslümanlara karşı olumsuz görüşler taşıyor. Listenin başında ise yüzde 44,6'yla Romanlar ve İrlandalı gezgin topluluklar yer alıyor.

Katılımcıların yüzde 9,9'u Müslümanlara karşı "çok olumsuz" hissederken, bu oran Yahudilere karşı yüzde 8,5, siyahilere karşı 6,4 ve diğer milletlerden beyazlara karşı yüzde 8,4 olarak öne çıkıyor.

İslam düşmanı görüş en çok yaşlılar, işçiler, erkekler, Brexit yanlıları ve Başbakan Boris Johnson yönetimindeki Muhafazakar Parti destekçileri arasında görülüyor. Orta ve üst sınıf meslek grupları mensupları da Müslümanlar ve İslami inançlara karşı önyargı taşıyor.

Katılımcıların 26,5'i ülkede "şeriatla yönetilen belirli bölgelerin bulunduğu ve gayrimüslimlerin buralara girmesinin yasak olduğunu" ifade ediyor.

Yüzde 36,3'ü de İslam'ın İngiliz yaşam biçimini tehdit ettiğine inanıyor, bu kişilerin büyük çoğunluğunu Brexit yanlıları ve Muhafazakar Parti destekçileri oluşturuyor.

Zengin ve iyi eğitimliler de önyargılı

Araştırmayı yapan ekibin başkanı Birmingham Üniversitesi'nden Dr. Stephen Jones, "İslam'a ve Müslümanlara yönelik önyargı, yalnızca ırkçılığın birçok biçiminden çok daha yaygın olmakla kalmıyor aynı zamanda daha zengin ve iyi eğitimliler arasında da bu önyargının daha yaygın olduğu görülüyor." dedi.

Raporda, İslam düşmanlığı gerçeğinin hükümet, kamu kurumları ve halk tarafından kabul edilmesi ve sorunun çözümü için adımlar atılması tavsiyesinde bulunuldu.

Rapor, Müslüman bakan Nusrat Ghani'nin "Müslümanlığı" nedeniyle görevden alındığını söylemesinin ardından geldi.

Ghani'nin iddiaları, Muhafazakar Parti'deki İslam düşmanlığı iddialarını yeniden gündeme getirmiş ve Başbakan Johnson konunun araştırılması talimatı vermişti.