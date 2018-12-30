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Değerleri 10 bin dolar! Suudi sudanlı çocukları parayla ölüme gönderdi

Yemen’deki iç savaşta hükümetin yanında yer alan Suudi Arabistan’ın yoksul Sudan’dan parayla çocuk asker topladığı ortaya çıktı. Riyad yönetimi, binlerce yoksul Sudanlı çocuğu 10 bin dolar peşin ve savaştığı her ay 480 dolar karşılığında Yemen’de savaştırırken, bu minik askerlerden yüzlercesi öldü.

30 Aralık 2018 Pazar 12:43
Değerleri 10 bin dolar! Suudi sudanlı çocukları parayla ölüme gönderdi

Suudi Arabistan’ın, Sudan’ın Darfur bölgesindeki iç savaştan etkilenen ailelerin çocuklarını yaklaşık 10 bin dolar karşılığında Yemen’de savaştırmak üzere bu ülkeye gönderdiği, itiraflardan ortaya çıktı. 

Amerikan gazetesi New York Times’ın haberinde, Suudi Arabistan’ın 2016 sonlarında Sudan’daki yoksul ailelere, çocuklarını Yemen’deki savaşa göndermeleri karşılığında yaklaşık 10 bin dolar teklifte bulunduğu öne sürüldü. Suudi Arabistan’ın çatışmalarda kullanmak için para karşılığı Yemen’deki savaşa gönderdiği çocuklardan 16 yaşındaki Hager Shomo Ahmed, Darfur’da 2003’ten bu yana süren insani kriz ve çatışmalarda aile fertlerinden bir kısmını kaybettiğini ve ailesinin geçimini sağladığı büyükbaş hayvanların da militanlar tarafından kaçırılması üzerine tüm umutlarını yitirdiğini söyledi.

Ailelerin tek umudu çocuklar

Suudi’nin teklifi üzerine annesinin tüm itirazlarına rağmen, ailesinin para karşılığında Yemen’deki savaşa gönderdiği, 2016’da 14 yaşında olan Ahmed, “Aileler, hayatlarını değiştirecek tek yolu erkek çocuklarını bu savaşa gönderip onlara para getirmesi olarak görüyordu” dedi.

Sudanlı muhalif ve ekonomi danışmanı Hafız İsmail Muhammed de “İnsanlar umutsuz. Onlar Yemen’de savaşıyor çünkü Sudan’da bir gelecekleri olmadığını düşünüyorlar. Biz askerleri bir mal gibi ihraç ediyoruz bunun karşılığında döviz elde ediyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Haberde, Yemen’e para karşılığı savaşmak için giden Sudanlı grupların birçoğunun, iç savaş nedeniyle yaklaşık 300 bin kişinin hayatını kaybettiği ve 1,2 milyon kişinin yerinden edildiği Darfur’da çatışan taraflardan olduğu aktarıldı. Bunların çoğunun da Darfur’daki çatışmalarda savaş suçlarına karışmakla suçlanan Cancavid milislerinden oluştuğu belirtildi.

14 bin sudanlı savaştı

Haberde, yaklaşık 4 yıl boyunca 14 bin civarında Sudanlının Suudi Arabistan ordusunun desteklediği yerel milislerle birlikte Yemen’de savaştığı belirtildi. Yemen’deki savaştan geri dönenler ve savaşa giden grupları izleyen Sudanlı milletvekillerine göre, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun Yemen’de başlattığı savaşa katılan Sudanlılardan yüzlercesi öldü.

Ödemeler banka üzerinden

Yemen’de Suudi Arabistan ve müttefikleri adına savaşan daha sonra ülkelerine dönen ve dönmek üzere olan beş kişinin ifadesine göre, Sudan’dan savaşmak için Yemen’e gönderilen grupların en az yüzde 20’sini 14-17 yaş aralığındaki çocuklar oluşturuyor.

Haberde, Suudi Arabistan’ın Yemen’de savaştırdığı Sudanlı çocuklara aylık 480 dolar ödediği ve bu ödemelerin Suudi Arabistan’ın sahibi olduğu Sudan Faysal İslami Bankası üzerinden yapıldığı aktarılırken, Yemen’de savaşan kişilerden her birine tek seferlik yaklaşık 10 bin dolar ödendiği öne sürüldü.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 30 Aralık 2018 Pazar 12:43
  1. Suudi Arabistan
  2. Sudan
  3. iç savaş
  4. Yemen
  5. Amerikan gazetesi New York Times
  6. New York Times
  7. Hager Shomo Ahmed
  8. Hafız İsmail Muhammed
  9. Cancavid milisleri
  10. Suudi Arabistan ordusu
  11. Sudan Faysal İslami Bankası

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