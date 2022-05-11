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Yerel Defalarca bıçakladı, başını ezdi! Tüyler ürperten anlar kamerada
Yerel

Defalarca bıçakladı, başını ezdi! Tüyler ürperten anlar kamerada

Çorlu ilçesinde otomobildeki iki kişi ile yoldan geçen yaya 2 kişi arasında laf atma nedeniyle kavga çıktı. Olayda sırtından ve bacağından çok sayıda bıçak darbesi alan 1 kişi yaralandı. Şahsın kamera görüntülerinde bıçaklandıktan sonra tekmelendiği de görüldü.

Yeniakit Publisher
2022-05-11 09:23:00 - 2022-05-11 09:30:42

Çorlu ilçesinde otomobildeki iki kişi ile yoldan geçen yaya 2 kişi arasında laf atma nedeniyle kavga çıktı. Olayda sırtından ve bacağından çok sayıda bıçak darbesi alan 1 kişi yaralandı. Şahsın kamera görüntülerinde bıçaklandıktan sonra tekmelendiği de görüldü.

Geçtiğimiz günlerde gece yarısı Reşadiye Mahallesi Şehit Teğmen Yavuzer Caddesi üzerinde iddiaya göre, yaya halindeki iki kişi, yolda dönüş yapan otomobildeki tanımadığı iki kişiye el hareketinde bulundu.

Önce Bıçakladı Son Tekmeledi

Kendilerine laf atıldığı gerekçesiyle otomobilden inen iki kişi ile yaya iki şahıs arasında sözlü tartışma sonrası kavga çıktı. Yaya şahıslardan A.T., bıçakla saldırdığı M.A.'yı sırtından ve bacağından yaraladı. A.T. yere düşen M.A.'nın başına tekmeyle de vurdu.

Gözaltında

Hastaneye kaldırılan M.A. tedavi altına alınırken, A.T. ise gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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