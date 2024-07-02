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Yerel Dedesini bıçaklayarak öldürdü!
Yerel

Dedesini bıçaklayarak öldürdü!

Yeniakit Publisher
2024-07-02 13:35:56 - 2024-07-02 13:35:56

Nevşehir'de üvey dedesini öldüren zanlı ve üç kişi adliyeye sevk edildi.

Nevşehir'de tartıştığı üvey dedesini bıçaklayarak öldüren 18 yaşındaki genç ile birlikte 3 kişi adliyeye sevk edildi.

Olay dün Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre; 18 yaşındaki Emir Y.; üvey dedesi Necmettin Eşsiz'den beraber yaşadığı babaannesinden ayrılmasını istedi. Bunun üzerine çıkan tartışmanın büyümesiyle Emir Y., üvey dedesi 74 yaşındaki Necmettin Eşsiz'i ve kavgayı ayırmaya çalışan babaannesi Ayşe Y.'yi bıçakladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalede Necmettin Eşsiz'in hayatını kaybettiği belirlenirken, babaanne Ayşe Y. de Nevşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı. Olayın ardından cinayet zanlısı Emir Y. ve babası Ali Y. ile birlikte 4 kişi gözaltına alındı.

Zanlı ve gözaltına alınan 3 kişi; emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edildi.

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