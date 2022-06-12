Davutoğlu'ndan terör örgütü YPG/PKK'ya yapılacak operasyona skandal eleştiri! HDP'li gibi konuştu

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Diyarbakır’a gitti.

Burada basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Davutoğlu, Suriye'deki operasyonlara yönelik değerlendirme yaptı.

Skandal açıklama!

"Türkiye’nin Suriye’deki Kürtleri bir tehdit olarak algılamamalı" diyen Davutoğlu, "Onlara baskı oluşturmuş unsurlar arasında net bir ayrım yapmak gerekir. Bundan sonra ebediyete kadar beraber olacağımız sorumluluklarımız vardır." dedi.

"İç siyasi malzeme olmasına karşı çıkmalıyız"

Türkiye'nin bu anlamda muhatabının ABD olduğunu ifade eden Davutoğlu, açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye öncelikle sorunu diplomatik yollarla ABD ile görüşerek çözmeye çalışmalıdır, bu konuda sorumlu ABD’dir. Operasyon, Suriye’de demografik yapının değişmesine yol açmamalıdır. İktidarın bu operasyonu iç siyasi malzeme olarak kullanmasına karşı çıkmamız lazımdır.

Anadili eğitim ve kamu hizmetlerinde kullanmak doğal haklardandır. Ben bunu bir tehdit olarak görmüyorum. Parti olarak da bun vatandaşlarımızın diline saygı ve ayni zamanda vatandaşlarımızın ülkeye olan aidiyetlerini pekiştirici bir unsur olarak görüyoruz. Anadilin öğretilmesi demiyoruz, eğitimde ve sosyal hayatta kullanılması diyoruz.

"Tahir Elçi, saygı duyduğum bir hukukçu idi"

Kürdistan Bölgesel Yönetimi'ndeki kardeşlerimiz bizim soydaşlarımızdır. Irak Kürtleri, Türkiye'nin doğal müttefikidir, doğal uzantılarıdır. İyi geçinmek temel politikamız olmalıdır. Rahmetli Tahir Elçi ile yaptığımız çalıştaylarda onu dinledim.

Görüşlerimiz farklı olsa bile saygı duyduğum bir hukukçu idi. Katledilmesi sebebiyle de büyük üzüntü duydum.

Başbakanlık otoritesi anlamında da Tahir Elçi'ye karşı yapılan bu haince, bu alçakça cinayetin aydınlanması için bütün talimatlar verdim. Bu konuda bizden kaynaklanan bir ihmal olduğu kanaatinde değilim."