Davutoğlu aday olacak mı?

AK Parti, sıkıştırılmış takvim ile hızlı bir temayül yoklaması yapacak ve aday listelerini belirlemeye çalışacak. Erdoğan’ın başkanlığında oluşturulacak seçim üst komisyonunda son şekli verilecek aday listeleri, önceki seçimlere göre daha farklı şekillendirilecek.

DAVUTOĞLU ADAY OLACAK MI?

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre mevcut milletvekillerinden eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan, Mehmet Müezzinoğlu ve Beşir Atalay’ın ise adaylık başvurusunda bulunmayacakları değerlendirmesi yapılıyor. TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ın da bu dönem aday olmayacağı iddia ediliyor.