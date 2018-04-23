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Davutoğlu aday olacak mı?

Erken seçim kararından sonra partilerde milletvekilleri listesi hazırlanmaya çalışılıyor. Adaylar başvurularını yapmaya başladı. AK Parti'de de hareketli saatler yaşanıyor.

23 Nisan 2018 Pazartesi 09:37
Davutoğlu aday olacak mı?

AK Parti, sıkıştırılmış takvim ile hızlı bir temayül yoklaması yapacak ve aday listelerini belirlemeye çalışacak. Erdoğan’ın başkanlığında oluşturulacak seçim üst komisyonunda son şekli verilecek aday listeleri, önceki seçimlere göre daha farklı şekillendirilecek. 

DAVUTOĞLU ADAY OLACAK MI?

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre mevcut milletvekillerinden eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan, Mehmet Müezzinoğlu ve Beşir Atalay’ın ise adaylık başvurusunda bulunmayacakları değerlendirmesi yapılıyor. TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ın da bu dönem aday olmayacağı iddia ediliyor.

 

Haber Tarihi: 23 Nisan 2018 Pazartesi 09:37
  1. Ahmet Davutoğlu
  2. Mehmet Müezzinoğlu

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