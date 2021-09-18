Dava adamlarına ödül fondaş medyayı kudurttu

Bu yıl 6’ncısı dağıtılan Anadolu Medya Ödülleri’nin Başkan Recep Tayyip Erdoğan eliyle yerli ve milli meselelerde dik duruş sergileyen gazetecilere tevdi edilmesini hazmedemeyen zillet medyasının ikiyüzlülüğünü örneklerle deşifre ediyoruz. Gazetecilik mesleğinden ziyade marjinal bir sol örgüt gibi hareket eden TGC ile ÇGD ve illegal Basın Konseyi gibi sözde meslek örgütlerinin, gazeteci görünümlü terör yandaşları ile Batı fonlu medya mensuplarından tutun da espiyonaj görevi icra eden yabancı medyayı bile ödüle boğdukları ortaya çıktı.

Kendileri çalıp kendileri oynuyor

Esir aldıkları TGC, ÇGD ve illegal Basın Konseyi üzerinden kendilerini yıkama yağlama ödüllerine boğan fondaş medya, Anadolu Yayıncılar Derneği’nin verdiği ödülleri bir türlü hazmedemedi. Aralarında Yeni Akit Haber Müdürü ve Yayın Kurulu Üyesi Murat Alan’ın da olduğu yerli ve milli gazetecilerin Başkan Erdoğan’ın elinden ödül almasını sindiremeyerek, “Altın günü” şeklinde rezil benzetmeler yapan zillet medyası, “Kendileri çalıp kendileri oynadıkları” ödül törenlerini ise görmezden geldi. TGC, ÇGD ve illegal Basın Konseyi tarafından kendi zihin dünyalarına yakın isimler arasında pay edilen yıkama yağlama ödüllerinden bazıları şöyle:

Yandaşları ödüle boğmuşlar

Gazetecilik mesleğinden ziyade marjinal bir sol örgüt gibi hareket eden Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC), “Kardeşini Doğurmak: Türkiye’de Ensest Gerçeği” isimli manipülatif eseri kaleme alan Büşra Sanay’a ödül verdi. Terör örgütlerinin propaganda merkezi gibi çalışan ve mezhepçi bir yayın çizgisi güden Evrensel’in karikatüristi Sefer Selvi de TGC’nin kurucu başkanları Sedat Simavi adına dağıttığı ödülü aldı. Gazeteciden çok bir provokatör gibi hareket eden İsmail Saymaz da FETÖ’cülerin deşifre edilmesi açısından önemli bir delil olan ByLock’un ‘suç delili olamayacağı’nı vurgulamak ve ‘FETÖ’yü aklamak’ için yaptığı sipariş ByLock röportajıyla 2017’de, TGC’nin ‘en iyi haber ödülü’nün sahibi oldu. TGC, 2011 yılında “Ergenekon” tutuklusu olduğu sırada Ahmet Şık’ı da ödüllendirdi.

Mizansen tören ve ödüller

Çağdaş Gazeteciler Derneği’nin düzenlediği ödül törenlerinde de ödüller yandaşlar arasında pay ediliyor. Öyle ki dayanışma ödülü de başındaki Türk ifadesi dışında Türklükle ilgisi olmayan Türk Tabipleri Birliği’ne verildi. ÇGD, Libya’da şehit edilen MİT personelinin kimliğini deşifre ettiği için vatana ihanetten hapis yatan Murat Ağırel’e de 2020 Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Ödülü’nü verdi. ÇGD, devletin imkânlarını terör örgütü PKK’nın hizmetine sunduğu gerekçesiyle Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden alınan HDP’li Ahmet Türk için belgesel hazırlayan İngiliz sermayeli BBC Türkçe muhabiri Mahmut Hamsici ve Ege Tatlıcı’yı da ödüllendirdi.

İllegal konsey de farklı değil

Başkanlığını Pınar Türenç’in yaptığı illegal Basın Konseyi tarafından dağıtılan ödüllerde de benzer bir durum göze çarpıyor. Casusluk suçlamasıyla cezaevlerinde yatanlara bile gazeteci muamelesi yapan Konsey, 2020 ödüllerinin 5 tanesini Cumhuriyet Gazetesi çalışanlarına verdi. Bu kapsamda eski Genel Yayın Yönetmeni Aykut Küçükkaya, Yazı İşleri Müdürü İpek Özbey, Yayın Koondinatörü Serkan Ozan, Kültür Sanat Servisi Şefi ve yazar Yazgülü Aldoğan ile editör Hazal Ocak ödül aldı. Oda TVden Barış Terkoğlu ve o dönem cezaevinde olan Müyesser Yıldız da ödüllendirildi.

