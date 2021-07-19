Darbeciler, sadece Türkiye’ye değil tüm İslam halklarına düşman

Mısır’da darbeci Abdülfettah es-Sisi Hükümeti İhvan mensubu Müslümanlara karşı zulümlerini sürdürüyor. Özellikle İhvan liderlerine yönelik idam politikasından geri adım atmıyor. Dünya kamuoyu konuya duyarsız. Türkiye’de de yeteri kadar gündem olduğu söylenemez.

Konunun Mısır’da baskı ve zulüm cephesi olduğu kadar Türkiye’ye sığınmak zorunda kalan İhvan mensupları için de zor bir dönemin başladığını görüyoruz. Bu hafta ülkemizdeki İhvan mensuplarının duygu düşüncelerini Türkiye’de yaşayan Mısırlı aydın Sahar Zaki Abdelaal Mohamed ile konuştuk.

Türkiye’deki İhvan mensubu Mısırlı sığınmacıların, Türk dış politikasının manevra kabiliyetini kısıtlayacak bir faaliyette olduğunu düşünüyor musunuz?

- Hiç sanmıyorum. Türkiye’deki İhvan mensupları siyasi bir faaliyette bulunmuyorlar, bir parti değiller ve bugüne kadar bölgesel veya uluslararası siyasete etki etmiş uluslararası veya bölgesel bir dernek değillerdi ve dolayısıyla onların varlığı Türkiye’nin dış politikasını etkilemeyecektir.

Mısır cezaevlerinde 100 bin siyasi tutuklu var

Mısır’da baskılar sadece Müslüman Kardeşler’e mi yönelik yoksa bütün halka yönelik bir baskı mı var?

- Mısır’daki sorun darbeye karşı olanlara karşı baskı değil, sorun bundan daha büyük. Darbe cezaevlerinde 100 bin siyasi tutuklu var, onlarca kişi idam edildi ve diğerleri ölüme mahkum edildi. 100.000 tutuklu. Yani Mısır’da en az bir milyon kişi tutuklanma nedeniyle takip ediliyor. Mısır’daki asıl sorun bu. Sayılması zor olan diğer krizlere ek olarak Mısır’daki rejimin sorununun Müslüman Kardeşler’de olduğunu söyleyen yalancıdır, Mısır’daki darbenin sorunu tüm Mısır halkının sorunudur.

Yargılamalar hem Mısır Anayasası’na hem de uluslararası hukuka aykırı değil mi?

- Askeri darbeler ışığında ne anayasa ne de kanun var. Uluslararası hukuka gelince, kendisi darbeleri destekliyor. Uluslararası hukuk, diğer ülkelerin topraklarını Güvenlik Konseyi’nin daimi üyelerine dağıtır.

Mısır’da darbecilerin devleti ele geçirdikten sonraki süreçte her zaman Müslümanların aleyhine karar aldığını görüyoruz. Ayrıca, Müslümanların düşmanlarıyla arasına mesafe koymuyor. Mesela, Mısır’da FETÖ varlığı konusundaki düşünceleriniz nedir?

- Artık ordunun hâkimiyeti altındaki Mısır, sadece Türkiye’ye değil, Arap ve İslam halklarına da düşman olmuştur. Türkiye’ye karşı FETÖ’yü destekledi. Darbeciler Uygur Müslümanlarına karşı Çin’i destekliyor. Darbeciler, Myanmar hükümetini Rohingya Müslümanlarına karşı destekliyor. Darbeciler, Cezayir’i bölmek için Polisario Cephesini destekliyor. Darbeciler komünistleri Sudan’ı bölmek için destekliyor. Darbeciler, Mısır ve Sudan’ın Nil sularındaki payını garanti eden doldurma koşullarını belirlemeden Rönesans Barajı’nı inşa etmek için Etiyopya ile bir prensip anlaşması imzaladı. Türkiye Mısır ile ilişkilerini normalleştirmek istiyorsa ve hepimizin istediği de bu, büyük ülkelerin etkisi gibi Mısır’ın siyasi kararını etkileyebilecek güçlü baskı kartlarına sahip olmalıdır.

Türkiye’nin Mısır ile hem istihbarat düzeyinde hem de dışişleri bakanlıkları düzeyinde temasları başlamadan evvel de bazı temaslar oluyordu gibi iddialar var. Bu konuyla ilgili düşünceleriniz nelerdir?

- Mısır ile Türkiye arasındaki temasların kesilmediğini düşünüyorum. Özellikle ticaret mübadelesi iki ülke arasında halen devam etmektedir. Diplomatik düzeyde Mısır ve Türkiye iki büyük ülke, dernek değil, politikaları farklı olursa ilişkileri kesebilirler ama kesilmedi. Türkiye, son olarak 15 Temmuz 2016’daki başarısız darbe olmak üzere birçok askeri darbe yaşadı. Bu nedenle dünyanın herhangi bir ülkesindeki herhangi bir darbeyi reddeder. İki ülkenin liderleri arasında doğrudan bir görüşme olmayacağına inanıyorum.

Türkiye ile Sisi yönetiminin yakınlaşmasıyla oluşacak yeni atmosfer ihvana yönelik zulmün bitirilmesine vesile olabilir mi?

- Sanmıyorum. Çünkü Mısır ile Türkiye arasındaki yakınlaşmayı ilan ettikten sonra Mısır, 12 Müslüman Kardeşler liderine ölüm cezası verdiğini açıkladı. El-Sisi bu infazlar için bir af çıkarmadı. Ve onları idam etme kararı polisin eline geçti.

Sisi’nin, davalarını ceza davasına çeviren 100.000 siyasi tutukluyu serbest bırakma kararı çıkarmasını bekliyor musunuz?

- Bence bu ancak bir halk devrimi ile olur. Dünyanın tüm ülkelerindeki siyasi tutsaklar, rakibi diz çöktürmek için rehine olarak kullanılıyor. Serbest bırakılırlarsa iki taraf yeniden karşı karşıya gelecek ve ben Mısır ile Türkiye arasındaki yakınlaşmanın tutukluların serbest bırakılmasına vesile olacağını düşünmüyorum.

Mısır ve Sudan’da 150 milyon insan yok olma tehlikesiyle karşı karşıya

Mısır, hem sahada hem de masada varlığını kabul ettiren Türkiye ile barış yolunu denemek zorunda kaldı diyebilir miyiz?

- Mısır Türkiye ile ilişkilerini devam ettirmek zorunda. Türkiye önemli bir ülke. İlişkileri devam ettirmesi gerekiyor. Bu ancak siyasi ve diplomatik yollarla yapılabilir. Cumhurbaşkanlığı seçimleri tarihi ile birlikte ilişkiler daha aktif olacak. Mısır’ın özellikle Gazze Şeridi ile masada olması normal. Amerika Mısır üzerinden Gazze’deki direniş silahını imha etmeyi hedefliyor. Mısır, Rönesans Barajı ile ilgili Güvenlik Konseyi toplantısından sonuçsuz çıktı. Mısır artık bölgedeki İslam halklarını öldürmek için kullanılan bir araçtır. Rönesans Barajı dosyası bu tezi doğrulamak için yeterlidir. Mısır ve Sudan’da 150 milyon insan yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Barajın inşasına izin verilmesinden kaynaklanan su kıtlığı nedeniyle, aşağı havza ülkeleri büyük tehlikeyle karşılaşacak.

Türkiye’ye şükranlarımı sunuyorum

Türkiye devletinden beklentileriniz nedir?

Türkiye’nin kendisine gelen fırsatlardan faydalanmak istemesi gayet doğal. Bölgedeki Türk politikası için yumuşak ve destekleyici bir güç olmaları için bunu yapmalı. Ve Türkiye’nin şu zor dönemde mazlum Mısır halkının yanında olan bölge ülkelerinden biri olmasından dolayı şükranlarımı sunuyorum.

Ülkenizden en çok neyi özlüyorsunuz?

Ailemi ve evimi özlüyorum, sevgili Mısır’ımı özlüyorum. Umarım Mısır hak ettiği konuma döner, Mısır ve Türkiye bölgesel ve uluslararası kararlarda etkili güçler haline gelir.

