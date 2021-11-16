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Dünya Darbeci Hafter'den cumhurbaşkanlığı hamlesi! Resmen açıkladı
Dünya

Darbeci Hafter'den cumhurbaşkanlığı hamlesi! Resmen açıkladı

Darbeci lider Halife Hafter Libya'da cumhurbaşkanlığı seçimlerine aday olduğunu açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-11-16 11:53:00 -
Darbeci Hafter'den cumhurbaşkanlığı hamlesi! Resmen açıkladı

24 Aralık'ta Libya'da ilk kez yapılacak olan başkanlık seçimleri için adaylık başvurusu yapan adayların sayısı artıyor.

Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam Kaddafi'nin ardından dün de Hafter tarafından desteklenen Libya Temsilciler Meclisi'nin Başkanı Akile Salih'in aday olacağı belirtilmişti.

Hafter de çıktı

Libya'da darbeci lider Halife Hafter, cumhurbaşkanlığı seçimlerine adaylığını koyduğunu açıkladı:

"Cumhurbaşkanlığı seçimine adaylığımı koyduğumu ilan ediyorum. Adaylığım iktidar hevesi için değil, halkımızı zafere, ilerlemeye ve refaha yönlendirmek istediğim için."

Al Arabiya televizyonu da Hafter'in seçim yarışına girmek için gerekli olan tüm belgeleri teslim ettiğini duyurdu.

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