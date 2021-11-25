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Dünya Darbeci Hafter hakkında gıyabi idam cezası verildi!
Dünya

Darbeci Hafter hakkında gıyabi idam cezası verildi!

Libya’nın Misrata kentindeki bir askeri mahkeme, darbeci Hafter hakkında gıyabi idam cezası kararı verdi.

Yeniakit Publisher
2021-11-25 23:08:00 -
Darbeci Hafter hakkında gıyabi idam cezası verildi!

Libya’nın Misrata kentindeki bir askeri mahkeme, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Hafter hakkında gıyabi idam cezası kararı verdi.

Libya’nın Misrata kentindeki bir askeri mahkeme, Misrata Hava Kuvvetleri Koleji’ne 2019’da yapılan saldırıyla ilgili davada ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Hafter hakkında gıyabi idam cezası verdi. Mahkemenin Hafterin dışında ona bağlı olan askeri yetkililer olan Abdel Razek al-Nadori, Saqr Jrushi, Abdul Salam al-Hassi, Al-Mabrouk al-Ghazawi, Muhammed Mansour ve Saad al-Werfalli de gıyaben idam cezası verildiği bildirildi.

1 askeri öldürmekle suçlandı

Misurata Askeri Savcılığı, Hafter ve ona bağlı askeri yetkilileri, Hafter güçlerine ait uçakla Misrata Hava Kuvvetleri Koleji’ne 2019’da yapılan hava saldırısı sonucunda Ulusal Mutabakat Hükümeti güçlerinden 1 askeri öldürmekle suçlamıştı.

Kararda, hükümlülere verilen cezanın belirtilen kanun ve emirlere göre uygulanmasını talep edilirken, cezanın Askeri Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 92. maddesi uyarınca infaz edileceği aktarıldı.

Öte yandan Hafter, Libya’da 24 Aralık’ta yapılacak Devlet Başkanlığı seçimlerine adaylığını koyacağını açıklamış, Bingazi’deki Yüksek Seçim Kuruluna gelerek adaylığı için gerekli belgeleri teslim ederek işlemlerini tamamlamıştı.

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