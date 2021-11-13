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Spor Dani Alves kimdir nereli? Dani Alves hangi takımda?
Spor

Dani Alves kimdir nereli? Dani Alves hangi takımda?

Dani Alves'in yeni kulübü belli oldu. 38 yaşındaki futbolcu eski kulübü Barcelona ile anlaştı. Peki, Dani Alves kimdir kariyeri

Yeniakit Publisher
2021-11-13 09:58:00 -
Dani Alves kimdir nereli? Dani Alves hangi takımda?

Barcelona, eski futbolcusu Dani Alves'i renklerine bağladı. Yapılan açıklamada, 38 yaşındaki oyuncunun gelecek hafta takımla birlikte çalışmalara başlayacağı ve ocak ayından itibaren sezon sonuna kadar forma giyeceği kaydedildi.

2008-2016 yılları arasında Barcelona forması giyen Brezilyalı sağ bek, ligde 6, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3 olmak üzere toplam 23 kupa sevinci yaşadı.

Dani Alves kimdir nereli? 

Dani Alves 6 Mayıs 1983'te Brezilya'da dünyaya geldi. Sağ bek mevkiindegörev alan futbolcu Barcelona ve Brezilya Milli Takımı formasıyla önemli başarılara imza attı. Futbol kariyerine Brezilya'nın Bahia takımında başladı. Alves 2001 yılında Bahia'nın A takımıyla maçlara çıktı. Başarılı bir sezonun ardından 2002 yılında Sevilla tarafından transfer edildi.

Sevilla'da başarılı futbolunu sürdürdükten sonra 2003 FIFA Dünya Gençler Şampiyonası'nda Brezilya'yla şampiyonluk yaşamıştır. Sevilla'nın 2006 ve 2007'de kazandığı UEFA Kupası'nda büyük rol oynayan Alves genç yaşının da avantajıyla Avrupa'nın üst düzey kulüplerinin dikkatini çekti.

2007-2008 sezonunda Sevilla'nın UEFA Şampiyonlar Ligi ve İspanya Ligi'nde başarısız olmasının ardından 2 Temmuz 2008'de Barcelona'ya transfer olmuştur. 2008-2009 sezonu için Barcelona'ya 4 yıllık imza atmıştır. Barcelona, Dani Alves'in transferi için Sevilla kulübüne 32 Milyon € ödemiştir. Barcelona formasını ilk kez 25 Ekim 2008'de Almería karşısında giymiştir.

2016/2017 sezonunda 8 yıl formasını giydiği Barcelona'dan Juventus'a transfer oldu. Alves, Barcelona'dan ayrıldıktan sonra Juventus, Paris Saint-Germain ve ülkesinin Sao Poulo takımlarında forma giydi.

Dani Alves, Brezilya ile 2007 yazında Copa América'yı 2009 yazında FIFA Konfederasyonlar Kupası'nı kazandı. 2009 FIFA Konfederasyonlar Kupası'nda Güney Afrika'yla oynanan yarı final maçının sonlarına doğru oyuna girmesine rağmen 87. dakikada frikikten attığı golle Brezilya'nın finale çıkmasında büyük rol oynadı.

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