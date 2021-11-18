Dani Alves kim? Dani Alves Barcelona’dan ne kadar maaş alacak?

Dani Alves daha önce sekiz sezon formasını giydiği Barcelona ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. Peki, Dani Alves kaç yaşında?

Dani Alves Barcelona’dan ne kadar maaş alacak?

Barcelona'ya ücret almadan gelen Dani Alves'in 1 Ocak'tan itibaren forma giyebileceği belirtildi. Alves'in sözleşmesinin 1 yıl opsiyonlu olduğu ve sezon sonunda sona ereceği belirtildi.

Dani Alves imza töreninde yaptığı konuşmada, "Eğer hatırlarsanız burada en son kez mikrofonu elime aldığımda, bu rüyanın ne kadar süreceğini bilmediğimi söylemiştim. Rüya henüz bitmedi, bu yüzden tekrar buradayım" dedi.

Dani Alves kim?

Dani Alves 6 Mayıs 1983'te Brezilya'da dünyaya geldi. Sağ bek mevkiindegörev alan futbolcu Barcelona ve Brezilya Milli Takımı formasıyla önemli başarılara imza attı. Futbol kariyerine Brezilya'nın Bahia takımında başladı. Alves 2001 yılında Bahia'nın A takımıyla maçlara çıktı. Başarılı bir sezonun ardından 2002 yılında Sevilla tarafından transfer edildi.

Sevilla'da başarılı futbolunu sürdürdükten sonra 2003 FIFA Dünya Gençler Şampiyonası'nda Brezilya'yla şampiyonluk yaşamıştır. Sevilla'nın 2006 ve 2007'de kazandığı UEFA Kupası'nda büyük rol oynayan Alves genç yaşının da avantajıyla Avrupa'nın üst düzey kulüplerinin dikkatini çekti.

2007-2008 sezonunda Sevilla'nın UEFA Şampiyonlar Ligi ve İspanya Ligi'nde başarısız olmasının ardından 2 Temmuz 2008'de Barcelona'ya transfer olmuştur. 2008-2009 sezonu için Barcelona'ya 4 yıllık imza atmıştır. Barcelona, Dani Alves'in transferi için Sevilla kulübüne 32 Milyon € ödemiştir. Barcelona formasını ilk kez 25 Ekim 2008'de Almería karşısında giymiştir.

2016/2017 sezonunda 8 yıl formasını giydiği Barcelona'dan Juventus'a transfer oldu. Alves, Barcelona'dan ayrıldıktan sonra Juventus, Paris Saint-Germain ve ülkesinin Sao Poulo takımlarında forma giydi.

Dani Alves, Brezilya ile 2007 yazında Copa América'yı 2009 yazında FIFA Konfederasyonlar Kupası'nı kazandı. 2009 FIFA Konfederasyonlar Kupası'nda Güney Afrika'yla oynanan yarı final maçının sonlarına doğru oyuna girmesine rağmen 87. dakikada frikikten attığı golle Brezilya'nın finale çıkmasında büyük rol oynadı.