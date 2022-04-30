Damat düğüne gecikince gelin konuklardan biriyle evlendi

Tuhaf olay Hindistan’da gerçekleşti. Daily Star’da yer alan habere göre, bir damat ve arkadaşları içki içmeye ve dans etmeye gidip düğüne dört saat gecikince gelin, kendi akrabalarından biriyle evlendi.

22 Nisan’da Hindistan’ın Maharashtra kentinin Buldhana semtindeki Malkapur Pangra köyünde gerçekleşen tuhaf düğünde, törenin 16.00’da başlaması için hazırlıklar yapıldı, ancak düğün saati gelince gelin ve ailesi, damadı beklemek zorunda kaldı.

Dışarıda içki içip dans ettiği söylenen damat ve arkadaşları, en sonunda akşam 20.00’de mekana geldiler. Düğün yerine vardıklarında aşırı derecede sarhoştular ve diğer misafirler için sorun yaratmaya başladılar.

Damat gecikince yedek plan devreye girdi

Gelinin annesi, “Damat ve arkadaşları sarhoştu ve saat 16.00 yerine akşam 20.00’de gelip kavga etmeye başladılar. Biz de kızımı akrabalarımızdan biriyle evlendirdik” dedi.

Gelinin babası da, kızının “sarhoş damat”la evlenmesini reddetti, ancak tüm düğün hazırlıkları zaten yapıldığı için yedek bir planı devreye soktu.

Konuk olarak gelenlerden birine danıştıktan sonra bir akrabanın, asıl damadın yerini almasına karar verildi.

Gelinin babası, “Düğünün 22 Nisan’da saat 16.00’da gerçekleşmesi gerekiyordu ama damat tarafı içip dans etmekle meşguldü. Düğün saati 16:00’ydı ama 20:00’de mekana ulaştılar. Bunun üzerine ben de kızımı bir akrabamla evlendirdim” dedi.