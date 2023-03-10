Damat dehşet saçtı! Kayınvalidesini öldürdü, kayınbabasını ağır yaraladı

Manisa'nın Salihli ilçesinde eşiyle tartışan damat, çıkan tartışmada eline aldığı bıçakla kayınvalidesini öldürdü, kayınbabasını ise ağır yaraladı.

Salihli’de yaşayan Fadime E. (19), iddiaya göre geçimsizlik nedeniyle eşi Mehmet E.’den (22) ayrılma kararı alarak Sarıpınar Mahallesi’nde ikamet eden anne ve babasının yanına yerleşti.

Eşinden boşanmak istemeyen Mehmet E., eşi ile bir kez daha konuşmak için kayınvalidesi ve kayınbabasının Sarıpınar Mahallesi’ndeki evine gitti. Eşi Fadime E., kayınvalidesi Sabriye Karakaya (39) ve kayınbabası Mehmet Karakaya (49) ile konuşmaya başlayan damat Mehmet E. arasında iddiaya göre boşanma meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma sonucunda damat Mehmet E., elindeki bıçakla kayınvalidesi Sabriye Karakaya ve kayınbabası Mehmet Karakaya’yı çeşitli yerlerinden bıçakladı. Eşi Fadime E. ise boğuşma esnasında evden kaçtı.

Olayı kendisi ihbar etti

Damat, olayın ardından polisi arayıp kayınvalidesi ve kayınbabasını ikametlerinde bıçakladığını ihbar etti. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından devlet hastanesi ve özel bir hastaneye kaldırıldı. Yaralı Sabriye Karakaya, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Yaralı Mehmet Karakaya’nın tedavisinin devam ettiği ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kayınvalidesi Sabriye Karakaya ve kayınbabası Mehmet Karakaya’yı bıçaklayıp olay yerinden kaçan şüpheli damat Mehmet E., Çakaldoğan Mahallesi’nde suç aleti bıçakla birlikte yakalanıp gözaltına aldı.

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Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.