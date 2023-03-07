Damarları yağdan koruyor, yiyenlerin içi dışı temizleniyor, altın değerinde! Canan Karatay'dan ezber bozan açıklaması

Prof. Dr. Canan Karatay, verdiği tavsiyelerle gündemden düşmüyor. Kalp ve iç hastalıkları uzmanı Canan Karatay, hastalıklara karşı her zaman doğal yöntemleri öneriyor. Bazı önerileri farklı otoriteler tarafından tartışılsa da gündemden düşmeyen Karatay, bu sefer Omega-3 içeren besinleri önerdi. Ayrıca Kilo vermek zorlu ve sabır isteyen bir süreç. Ancak bazı şeyler doğru yaparsanız aldığınız sonuç sizi mutlu edecektir dedi ve altın değerinde tavsiye verdi.

"Omega-3 yağları büyümemize, ürememize ve yaşamamıza yardımcı olurlar." diyen Canan Karatay, omega-3 içeren besinlerin ne kadar önemli olduğunu vurguladı. Canan Karatay, "Karatay Mutfağı" kitabında doğal Omega-3 içeren besinleri tavsiye ediyor.

CANAN KARATAY'A GÖRE OMEGA-3 İÇEREN BESİNLER

Ketentohumu

Semizotu

Kabak ve ayçiçeği çekirdekleri

Yaşlanmayı geciktirir, kronik hastalıklara karşı korur..

OMEGA-3'ÜN FAYDALARI

Tüp-2 diyabet hastalığını önler ve tedavisini kolaylaştırır

Damar sertliği, hipertansiyon, kalp-damar tıkanıklıkları, kalp krizi ve felç hastalıklarını önler

Kilo alma ve obeziteyi önler

İleri yaşlarda görülen vücut ağrılarını önler

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Kilo vermek ve verilen kiloyu geri almamak adına sağlıklı beslenmek gerekiyor. Sağlıklı beslenmek sadece kilo verdirmekle kalmıyor hastalıklardan da korunmanızı sağlıyor. Sağlıklı yaşam ile ilgili açıklamalarıyla çok konuşulan Prof. Dr. Canan Karatay, uykuda kilo verebileceğinizi söyledi.

Kilo vermek ve verilen kiloyu geri almamak adına sağlıklı beslenmek gerekiyor. Sağlıklı beslenmek sadece kilo verdirmekle kalmıyor hastalıklardan da korunmanızı sağlıyor. Sağlıklı yaşam ile ilgili açıklamalarıyla çok konuşulan Prof. Dr. Canan Karatay, uykuda kilo verebildiğini söyledi.

Karatay, yemeklerden 4-5 saat sonra devreye giren leptin hormano adlı hormonun, yağları yaktığını belirtti. Bu hormon depolanmış yağları kan şekerine dönüştürüp gerekli enerjiyi sağlıyor.

Hormon sabah 02-05 saatleri arasında en yüksek düzeyde salgılanıyor. Ancak bu salınımın gerçekleşmesi için akşam saat 8'den sonra yemek yenmemesi gerekiyor.

Yemek yemenin insilün salgılayarak yağları depo ettiğini söyleyen Karatay, "Leptin yediklerinizi enerjiye çevirir. Bu hormon en çok saat 2 ile 4 arası salgılanıyor" dedi. Yani akşam saat 8'den sonra hiçbir şey yenmez ise gece yarısı leptin hormonu ortaya çıkıyor ve kalçalar ile göbekteki yağları yakıyor.

Son yıllarda hızla çoğalan ve her gıda maddesine uygulanan diyet yapıcı ürünler sağlığımızı tehdit ediyor. Prof. Karatay, aspartam kullanılan diyet içeceklerin vücuda girdiğinde ısındığını, ardından sahte alkol yapımında kullanılan metionin ve metanol denilen maddeye dönüştüğünü ifade etti.

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Karatay, light olarak adlandırılan içeceklerin içindeki 'aspartam'ın şeker hastalığı ve kanser riski taşıdığı kaydetti. Ayrıca mısır şurubunda bulunan fruktoz en tehlikeli şeker olduğunu vurgulayan Karatay, "Şeker kanser hücrelerini besler" dedi.

Prof. Dr. Canan Karatay, hem erkeklerde hem kadınlarda artan kısırlığın nedeninin, 'paketlenmiş gıda' olduğunu söyledi. Karatay, "Okul kantinlerinde satılan aşırı şekerli ve paketlenmiş gıdaların hormon bozukluğuna yol açtığını, hem erkeklerde hem de kadınlarda kısırlığın artmasında en büyük etken olduğu kanıtlandı.

Gençlerimiz, çocuklarımız geleceğimizdir. Sağlıklı büyütmek mecburiyetindeyiz. Şekerli yiyeceklerden, paket yiyeceklerden uzak durmaları şart.

Canan Karatay, D vitaminsiz zayıflamanın mümkün olmadığını söyledi. D vitaminin vücutta bulunan en doğal ve en güçlü antioksidan olduğunu söyleyen Karatay, bu vitaminin alınmaması durumunda kilo verilemeyeceğinin altını çizdi. Süt ürünleri, yumurta, ton balığı, tereyağı ve yulaf ezmesinde bulunan D vitaminin, en önemli kaynağının ise güneş ışığı olduğu biliniyor.



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