Batı’nın çürümüşlüğü kendi vatandaşını da çileden çıkardı! "Ülkemi nükleer bombalarla yerle bir edin!"

Hollanda parlamentosunda görüşülen ve iki erkeğin DNA’sından çocuk yapılmasına, hatta tek kişinin kendi kendini döllemesine izin veren sapkın yasa tasarıları bardağı taşıran son damla oldu. 'Hollanda Protokolü' adı verilen cinsiyetsizleştirme vahşetine, 12 yaşındaki çocuklara uygulanan ötanazi skandalına ve pedofili partilerinin kurulmasına tepki gösteren Hollandalı vatandaş, ülkesindeki ahlaki çöküşü ifşa etti.

"Bu Ülke Bombalanmadan Asla İyileşemez"

Avrupa'nın göbeğinde yaşanan insanlık dışı uygulamalara ve fıtrata aykırı yasalara dayanamadığını belirten vatandaş, "Dünyanın bu Sodom ve Gomora'sında yaşamak için doğmadım. Nükleer füzelerinizi bu ülkeye doğrultun ve yerle bir edin. Yok olsun gitsin" diyerek Batı medeniyetinin ulaştığı zifiri karanlığı ve çürümeyi haykırdı.

Hollanda meclisinde kabul edilmeye çalışılan fıtrat karşıtı yasalara sert tepki gösteren Hollandalı vatandaş, "Bu gece parlamentomuz, iki erkeğin ortak bir embriyo oluşturmak için DNA materyali bağışlamasına izin verecek yeni bir yasayı tartıştı; yani iki erkekten doğan bir çocuk mümkün olacak. Ayrıca tek bir kişinin kendi kendisiyle döllenerek yalnızca tek bir biyolojik ebeveyne sahip bir çocuk oluşturmasına da izin verilecek" diyerek ülkedeki sapkınlığın boyutunu gözler önüne serdi.

"Erkeği Hadım Edip Kalçasından Sahte Vajina Yapıyorlar"

Cinsiyetsizleştirme politikalarının tıp adı altında dehşet verici boyutlara ulaştığını belirten vatandaş, "Bu durum Hollanda'nın 'Hollanda Protokolü'nü icat etmesiyle yaşanıyor. Bu protokol, bilimsel olmayan ve kanıtlanmamış bir yöntemle erkeği hadım edip ardından kalça dokusundan sahte bir vajina oluşturmayı içeriyor. Kesinlikle şaka falan yapmıyorum" ifadelerini kullandı.

"1 Yaşındaki Çocukların Bile Katledilmesine İzin Veriliyor"

Çocuk katliamına legal kılıf uydurulduğunu haykıran vatandaş, "12 yaş ve üzerindeki çocuklara ötanazi uygulanmasına izin veriyoruz, 16 ve 17 yaşındakiler ise ebeveyn izni olmadan ötanazi talep edebiliyor. Ayrıca Groningen Protokolü kapsamında bir yaşına kadar olan çocukların ötanazisine de izin veriyoruz. Yani çocuğunuzu beğenmezseniz, doğduktan sonra ondan kurtulabilirsiniz" diyerek vahşeti ifşa etti.

"Nükleer Füzelerinizi Bu Ülkeye Doğrultun, Yerle Bir Edin"

Dünyanın ilk pedofili partisinin de ülkelerinde seçimlere katıldığını hatırlatan Hollandalı adam, çaresizliğini ve öfkesini şu sözlerle dile getirdi: "Tanrım ben artık... artık dayanamıyorum. Dünyanın bu Sodom ve Gomora'sında büyümek için doğmadım ben. Bu ülkenin tamamen yok edilmesi gerekiyor. ABD Başkanı Donald Trump'a, Rusya Devlet Başkanı Putin'e ve İran'ın Ayetullah'ına sesleniyorum: Nükleer füzelerinizi bu ülkeye doğrultun ve feriştahına kadar yerle bir edin. Yok olsun gitsin. Bu ülke, önce bombalanmadan asla iyileşemez."