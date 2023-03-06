Daha önce limon kabuğunu hiç bu şekilde kullanmadınız! Eski tarif: dikkat çeken kürü yapmayan bin pişman!

Karaciğer ve safra kesesi olarak ta çok verimli bir yiyecektir. Balgamı söktürür mide asidini dengeler. Limon kabuğunun sinir sistemi üzerinde de etkisi vardır. Kalbi rahatlatır ve vücuttaki bakterileri öldürür.

Şifasından ayrı Limon kabuğunun değişik kullanımlardada kullanıldığı görüldü. İşte size limon kabuğu ile yapabileceğiniz fikirler.

Limon Kabuğu İle Ne Yapılır? Kürler...

1 – Cilde faydalıdır

Cildi temizler, parlatır ve yumuşaklık verir. Limon kabuğu ölü teni atar ve sivilcelerden kurtulmanıza yardımcı olur.

Limon kabuğu cilt bakımında nasıl kullanılır?

-Limon kabuğu ile suratınızı ovun 10 dakika bekleyin ve ılık su ile yıkayın.Parlak ve pürüzsüz cilt için haftada 3-4 defa yapın.

-Blenderda toz haline getirin Güneşte kurutulan limon kabuğunu. blenderda toz haline getirin. Bir bardak limon kabuğu tozunu yarım bardak zeytinyağı, şeker ve balla karıştırın. Cildinize bir kaç dakika ovalayın ve 15 dakika bekledikten sonra yıkayın.

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-Toz haline getirilen limon kabuğunu bir ölçü su koyun ve sorunlu bölgeye sürün 10 dakika bekleyin ve ılık su ile yıkayın günde 1 defa yapın.

2- Limon kabuğu çayı

Antioksidan ve C vitamini olan limon kabuğu sindirimi geliştirir. kilo verdirir. Bağışıklığınızı güçlendirir.

Doğradığınız bir yeme kaşığı limon kabuğunu bardağa koyun. Kaynar su döküp kapatın. 10 dakika bekleyin ve bal koyup karıştırdıktan sonra için.

3- Karıncasavar

Limonun kokusu karıncaları uzaklaştırır. Asidik içeriği sayesinde karıncaların birbirleriyle kullandıkları koku yolunu yok eder.

Limon kabuğunu ince doğrayın. Pencere önlerine deliklere ve kapı eşiklerine koyun. Bir kaç gün arayla kabukları değiştirin.

4 – Sararan tırnaklarınızı ve dişlerinizi parlatın

Sararan tırnaklarınız için;

Tırnakları 10 dakika sıcak suda bekletin. Her tırnağınızı 20-30 saniye ovun ve yıkayın. Günde 2 defa uygulayın.

Sararan dişleriniz için;

2-3 dakika boyunca limon kabuğuyla dişlerinizi ovun. ılık suyla dişleri yıkayın ve günde 2 defa yapın. Dikkatli kullanın: C vitamini eksikliği dişlerde diş eti kanamasına: Limon kabuğu, C vitamini eksikliğine bağlı olarak gelişen bir tür kanamalı diş eti hastalığı olarak bilinen skorbüt hastalığının oluşumunu önler.

5- Nefis bir sos

5-6 limon kabuğunu güneşte 1 saat bekleterek kurutun. Kuruyanları kavanoza koyun. 3 bardak zeytinyağı koyun ve kapağını kapatın. Güneş ışığından koruyun ve yağı süzerek kullanın.

6 – Keklere aroma vermek için

Kek ve tatlılar için güzel bir aroma vericidir. Güzel kekler yapmak için harcına birazcık limon kabuğu rendelemeniz hem kokusunu hemde tadını daha güzel yapacaktır.

7 – Aromalı İçecekler yapmak için

Limon kabuklarını küçük kesin, buz kalıplarına su ile koyup dondurabilirsiniz. Her istediğinizde kullanıma hazır olur.

Limon Kabuğunun Sağlınıza Diğer Faydaları;

Sindirim sistemine yardım eder

Mide kramplarını azaltır

Gaz nedeniyle oluşan şişliğe iyi gelir

İdrar söktürücüdür

Karaciğeri temizler

Bağışıklık sistemini güçlendirir

Kemikleri güçlendirir

Kötü kolesterolü azaltır

Ağız temizliği sağlar

Serbest radikallerle savaşır

Cildi doğal parlaklığına döndürür

Bazı kanser cinslerine korur

Kan dolaşımını arttırır

Tırnakları güçlendirir