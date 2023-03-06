Beyaz saçlarınızdan bu karışım sayesinde kurtulun, son verin! Saç neden beyazlar? Bu yeni çözümü yapın

Rengi üreten hücreler pigment üretemediğinde saç beyaza döner. Saç neden beyazlar? Beyaz saçlardan nasıl kurtulursunuz? Beyaz saçlar hemen hemen herkesin belli bir dönemde kurtulmak istediği bir konu. İşte beyaz saçlar için kesin çözüm önerileri!

Genç yaşta saçları beyazlatan en önemli nedenler

Genetik, yapısal ve dış faktörlerden dolayı saçlarda beyazlama olmaktadır. Saçın beyazlamasına yetersiz beslenme sebep olabiliyor.

-B12 vitamini eksikliği yaşamak

Uzmanlara göre, genç yaşta saçların beyazlamasına yol açan en büyük neden, B12 vitamini eksikliğidir. Bu eksiklik ayrıca saçların incelmesine ve dökülmesine de neden olabilir.

Bundan korunmak için beslenmenize yumurta, dana eti, ton balığı ve somon gibi yiyecekleri dahil edin. Gereken durumlarda bir uzmana danışarak B12'yi takviyesi de kullanabilirsiniz.

Tiroit fonksiyonlarında sorun olması

-Yapılan araştırmalar, tiroit sorunlarının saçları kökten uca etkilediğini ortaya koydu.

Saçlarınızda beyazlama, kırılma ya da yağlanma problemi yaşıyorsanız bunun nedeni tiroidinizin yeterince iyi çalışmaması olabilir.

-Sürekli stres ve endişe yaşamak

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Stresli ve endişeli olmak, saçınızın yenilenmesinden sorumlu olan kök hücreleri etkileyerek saçlarınızda vaktinden önce beyazlamaya yol açar.

-Çok fazla saç boyası kullanımı, ilaç kullanımı saçların beyazlamasına neden olur.

Genel olarak, Kafkasyalılar 1930’ların ortalarında ilk saç beyazlatma belirtilerini, 1940’ların ortalarında ve 1940’ların başlarında Asyalılarda fark ettiler.

Dünyadaki erkek ve kadınların% 50’den fazlası 50 yaşına ulaşır ulaşmaz çok fazla beyaz saça sahip olmaya başlar. Gri saç problemini geçici olarak nasıl çözeceğinizi bilmeniz çok muhtemeldir. Bununla birlikte, beyaz saçlarınızdan kalıcı olarak kurtulmak ve saçınızın doğal renginin tadını çıkarmak istiyorsanız, ancak boya kullanma fikrinin bir hayranı değilseniz, size hızlandırabilecek etkili bir bileşen sunuyoruz. Bu işlemi ve güzel olmayan beyaz saçlarınızı ortadan kaldırın.

Beyaz saçlarınızdan bu karışım sayesinde kurtulun

Malzemeler:

*Soyulmuş patates

*2 bardak su

Yapılışı:

Soyulmuş patatesleri suya dökün ve 5 dakika pişirin. Bu çözeltiyi elemek için bir elek süzgeç kullanın. Bunu sadece çözelti sararınca yapın. Elendikten sonra karışım siyaha dönecektir.

Uygulama:

Saçınızı öncelikle şampuanınızla yıkayın. Karışımı saçınıza uygulayın ve sarmak için havlu kullanın.30 dakika saçınızda bu karışımı bekletin. Birkaç uygulama ile saçınız siyaha dönecektir.

Buğday çimenini kullanarak uygulayabileceğiniz tarif

Saç maskesi

Taze buğday çimeni suyu maskesi

İhtiyacınız olan malzemeler:

Birkaç taze buğday çimi

İhtiyaca göre normal su

Beyaz saçlara çözüm: Saçınızın doğal rengine dönüyor, beyazlardan kurtuluyorsunuz

Uygulanması:

Birkaç buğday çimeni alın ve normal suyla iyice yıkayın. Daha sonra küçük parçalara bölün. Buğday çimeni parçalarını bir blendara alın ve ince ve pürüzsüz bir karışım elde edene kadar öğütün. Buğday çimeni suyunu küçük bir karıştırma kabına dökün. Ardından saçınızı normal suyla bir kez yıkayın. Daha sonra, buğday çimeni suyunu alın. Saçınıza ve saç derinize uygulayın. Beyaz saçların olduğu bölgelere daha yoğun uygulayın. Uygulamadan sonra yaklaşık 15 ila 20 dakika arasında saçınızı kurumaya bırakın. En son ise saçınızı normal suyla yıkayın ve temiz bir havluyla kurulayın.

Saç renginde gözle görülebilir değişiklikleri görmek için haftada bir kez düzenli olarak bu tarifi kullanmaya devam edin.

Birkaç uygulamadan sonra saçınızın siyaha döndüğünü fark edeceksiniz.

Saç diplerine nem depolayarak, kepek oluşumunu engelleyen zeytinyağı, aynı zamanda saçların sağlıklı ve güçlü uzaması gibi var olan saç tellerinin güçlenmesine katkı sağlar.