  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Yavaş ve İmamoğlu sorusu! Kılıçdaroğlu canlı yayında itiraf etti

Ukrayna'dan Rusya çıkışı: Avrupa için feci sonuçlar doğurur

EGM'den Kolombiya'da ele geçirilen uyuşturucuya ilişkin yeni açıklama

Bulgaristan Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı!

CHP yandaşı Halk TV'den 'tazminatsız' kovulan Fatih Ertürk için 'hak-hukuk-adalet!' arayışı!

Kılıçdaroğlu yine çelişkiye düştü: Dün söylediğini bugün unuttu!

Babasının katilleri ile ittifak etmekten geri durmayan Rumet Serhat, Medet Serhat'ın nasıl öldürüldüğünü yazdı

Hem terör hem sapkın seviciler! HDP'li Beştaş'tan İstanbul Sözleşmesi çıkışı

Meral Akşener Lütfü Türkkan'a neden dokunamıyor?

Şırnak'ta askeri araç kaza yaptı! 1 asker şehit oldu
Spor Curry rekor kırdı, Warriors kazandı
Spor

Curry rekor kırdı, Warriors kazandı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) ,Golden State Warriors deplasmanda Cleveland Cavaliers'ı 104-89 yendi.

Yeniakit Publisher
2021-11-19 11:15:00 -
Curry rekor kırdı, Warriors kazandı

NBA'e 6 maçla devam edildi. Son çeyreğe 13 sayı geride girmesine karşın rakibine bu bölümde sadece 8 sayı şansı veren Warriors, karşılaşmadan 15 sayı farkla ayrıldı.

40 sayı, 6 asist, 4 ribauntla galibiyette önemli rol oynayan Warriors'ın yıldız oyuncusu Stephen Curry, bu sezon ilk 15 maçta attığı üçlük sayısını 85'e çıkardı ve kendine ait rekoru geliştirdi. Curry, ilk 15 maçta 2018-19 sezonunda 80, 2015-16 sezonunda 74 üçlük atmıştı.

Cavaliers'ta Darius Garland 25 sayıyla en skorer isim oldu. Dean Wade ve Kevin Love, 17 sayıyla oynadı.

Furkanlı 76ers, mağlubiyet serisine son verdi

Milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ın forma giydiği Philadelphia 76ers, deplasmanda Denver Nuggets'ı 103-89 yenerek 5 maçlık mağlubiyet serisine son verdi.

Furkan Korkmaz, 22 dakika süre aldığı maçta 5 sayı, 4 ribaunt, 3 asistlik performans sergiledi. Konuk takımda Tyrese Maxey 22, Seth Curry 20, Tobias Harris de 17 sayıyla salondan ayrıldı.

Nikola Jokic'in 30 sayı, 10 ribauntla "double double" yaptığı ev sahibi ekipte, Will Barton 19 sayı üretti.

Heat serisini 4 maça çıkardı

Milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven'in takımı Miami Heat, sahasında Washington Wizards'ı 112-97 yenerek galibiyet serisini 4 maça çıkardı.

Heat'te Jimmy Butler 32 sayı, 5 asist, Bam Adebayo 20 sayı, 9 ribauntla galibiyete katkı sağlarken, milli basketbolcu iki sayıyla oynadı.

Bradley Beal'in 30 sayı ürettiği Wizards'ta Kyle Kuzma 19 sayı, 13 ribauntla "double double" yaptı.

Sonuçlar

Cleveland Cavaliers-Golden State Warriors: 89-104

Miami Heat-Washington Wizards: 112-97

Memphis Grizzlies-Los Angeles Clippers: 120-108

Minnesota Timberwolves-San Antonio Spurs: 115-90

Denver Nuggets-Philadelphia 76ers: 89-103

Utah Jazz-Toronto Raptors: 119-103

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dev proje için geri sayım! Son 350 metre kaldı
Ekonomi

Dev proje için geri sayım! Son 350 metre kaldı

Tamamlandığında dünyanın üçüncü, Avrupa'nın ve Türkiye'nin ise en uzun çift tüplü kara yolu tüneli olacak yeni Zigana Tüneli'nde ışığı görme..
AK Parti Milletvekili İmran Kılıç vefat etti
Siyaset

AK Parti Milletvekili İmran Kılıç vefat etti

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, koronavirüs tedavisi gördüğü Ankara Şehir hastanesinde hayatını kaybetti.

Temel Karamollaoğlu'ndan tepki çeken 'faiz-alkol' kıyaslaması!
Siyaset

Temel Karamollaoğlu'ndan tepki çeken 'faiz-alkol' kıyaslaması!

Haber Global canlı yayınında konuşan Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, tepki çeken "alkol faiz" değerlendirmesinde bulu..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay