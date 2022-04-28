Cüneyt Özdemir'den skandal! LGBTİ macerasını anlattı

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Bir süredir Youtube kanalından yayın yapan Cüneyt Özdemir, LGBTİ'li sapkınların savunuculuğuna soyundu.

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Güler yüzü ve naif üslubu ile dikkat çeken Özdemir, LGBTİ'li sapkınlara olan sempatisini gizleyemedi.

LGBTİ'lileri temsil eden renkleri, " 'Hangi renkten olursan ol. Yeter ki insan ol. Kabülümüzsün' diyorlar." şeklinde tarif ettikten sonra, İstanbul Sözleşmesi'ni savundu.

Özdemir, sapkınları anlattığı belgeselini şöyle anons etti:

2021 yılında İstanbul Sözleşmesi'nden neden çekildik hala muamma. İddialar o ki LGBTİ bireylerine tanınan resmi haklardan kimi çevreler rahatsızlık duydu ve böyle bir adım attılar.

LGBTİ bütün dünyada konuşulan bir konu. Kabul etseniz de etmeseniz de insanlığın içinde var olan bir gelişme. İşte bu belgeselde sizlere Türkiye'deki LGBTİ macerasını anlatacağız.