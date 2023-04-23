  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Yaptırımlar etki etmedi! Servetlerine servet kattılar

Elon Musk’a pahalıya patlayan denemeler! 1 gün içinde serveti eridi

Ülkenin 350 ton altını yurt dışından nasıl getirildi? Berat Albayrak ayrıntısı dikkat çekti

Altaylı Togg'da yaptığı hasetliğin günah çıkartmasını yaptı! Doğal gazı uzmanına sorup anlattı

Ukrayna lideri Zelenskiy'den flaş uyarı niteliğinde karar! Rus ordusunun ihtiyaçlarını karşılayan yüzlerce şirkete yaptırım!

HDP-PKK'ya dil uzatamayan sözde gazeteciler HÜDA PAR'ı hedef aldı

Katar kararı duyurdu: Sudan'daki vatandaşlarını tahliye etti! Her geçen gün Sudan'da çatışmalar şiddetleniyor

Akaryakıt fiyatları: Tabela yeniden değişiyor! İkinci kez o tarihte Gece 00:01'de motorine indirim geliyor, açıklandı

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş böyle uyardı: Altınlarını elinde, altını banka kasasında tutanlar dikkat! Altınlar var ya...

Binlerce kişi olumsuz etkilenecek! Almanya’yı sarsan bir karar daha
Teknoloji Cumhurbaşkanlığından yeni nesil Altay tankı paylaşımı
Teknoloji

Cumhurbaşkanlığından yeni nesil Altay tankı paylaşımı

Yeniakit Publisher
2023-04-23 12:59:00 -
Cumhurbaşkanlığından yeni nesil Altay tankı paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün test amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerine teslimini gerçekleştireceği yeni nesil Altay tankına ilişkin Cumhurbaşkanlığından paylaşım yapıldı.

"Erdoğan Dijital Medya" hesabından yapılan paylaşımda, "Yeni nesil Altay tankı hayırlı olsun. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, bugün yeni nesil Altay'ın test amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerine teslimini gerçekleştirecek." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda Türk bayrağı emojisine ve Altay tankıyla ilgili görsele de yer verildi.

'Traktör' Özgür yeni vaadi açıkladı
'Traktör' Özgür yeni vaadi açıkladı

Gündem

'Traktör' Özgür yeni vaadi açıkladı
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ekrem Kastamonu’da rezil oldu
Ekrem Kastamonu’da rezil oldu

Gündem

Ekrem Kastamonu’da rezil oldu

Erdoğan'ın hamlesi Bartın ve Karabük'ü uçuracak
Erdoğan'ın hamlesi Bartın ve Karabük'ü uçuracak

Ekonomi

Erdoğan'ın hamlesi Bartın ve Karabük'ü uçuracak

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23