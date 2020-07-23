Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu toplandı

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu, Azerbaycan-Ermenistan gerginliği, Doğu Akdeniz ve Libya'daki gelişmeler ve 15 Temmuz darbe girişiminin 4'üncü yılında Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadele gündemiyle toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu haftalık toplantısı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü ve Kurul Başkanvekili İbrahim Kalın başkanlığındaki toplantıda, Azerbaycan-Ermenistan gerginliği, Doğu Akdeniz ve Libya'daki gelişmeler ve 15 Temmuz hain darbe girişiminin 4'üncü yılında FETÖ ile mücadele konuları ele alındı.

Toplantıda, Ermenistan'ın işgalci ve saldırgan tavrına karşı Türkiye'nin dost ve kardeş ülke Azerbaycan'ın her zaman yanında olmayı sürdüreceği ifade edildi.

Türkiye'nin, Doğu Akdeniz'de çatışma ve gerilim değil, barış ve adil paylaşım istediği vurgulanarak, hak ve çıkarlarını koruma noktasındaki kararlılığının tam olduğu kaydedildi.

Libya'daki son gelişmelerin de bölgesel ve küresel boyutlarıyla ele alındığı toplantıda, Türkiye'nin Libya'da Birleşmiş Milletler'in tanıdığı meşru hükümeti tüm boyutlarıyla desteklemeye devam edeceği belirtildi.