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Yerel Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC Akdeniz Karpaz Üniversitesi mezuniyet törenine katıldı
Yerel

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC Akdeniz Karpaz Üniversitesi mezuniyet törenine katıldı

Yeniakit Publisher
2023-06-20 07:06:00 -
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC Akdeniz Karpaz Üniversitesi mezuniyet törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ziyareti kapsamında, KKTC Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi Yerleşkesi inşaat alanında incelemelerde bulundu, Akdeniz Karpaz Üniversitesi mezuniyet törenine katıldı.

KKTC Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi Yerleşkesi inşaat alanında yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi alan ve incelemelerde bulunan Yılmaz'a, KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu eşlik etti.

Yılmaz, daha sonra Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği'nde, Yeni Ercan Havalimanı, Denizaltı Kablo Bağlantısı ve ENTSO-E Projesi'ne yönelik değerlendirme toplantısına katıldı ve Ekonomik Örgütler Platformu temsilcileriyle görüştü.

Yılmaz son olarak, Akdeniz Karpaz Üniversitesinin bir oteldeki 2022-2023 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni'ne katıldı.
Burada yaptığı konuşmada, mezun olan öğrencileri tebrik eden Yılmaz, "Az önce öğrendim, 15 civarında ülkeden akademisyen varmış. Ayrıca 30'dan fazla ülkeden de öğrenci var. Dolayısıyla Akdeniz Karpaz Üniversitesi, uluslararası bir üniversite. Çok önemli bir özellik bu bence, dünyanın birçok bölgesiyle ilişkiler kurmaya, değişik ülkeler arasında köprüler geliştirmeye vesile olacak bu inşallah." diye konuştu.

Yılmaz, Akdeniz Karpaz Üniversitesinin belli alanlara yoğunlaştığını ve uzmanlaşmaya önem verdiğini belirterek şunları kaydetti:
"Türkiye'de de bunu arzu ediyoruz. Özellikle içinde bulunduğu çevrenin ihtiyaçlarına göre bir üniversitenin organize olması, uzmanlaşması, farklılaşması son derece değerli. Bu üniversitenin bir diğer önemli özelliği mezunlarının istihdam açısından çok daha şanslı olmaları. İstihdam edilebilirlik oranı oldukça yüksek. Bu da yaptıkları eğitimle, piyasanın ihtiyaçları arasında güçlü bir bağ kurduklarını gösteriyor. İyi bir strateji ve planlamayla hareket ettiklerini gösteriyor. Bu bakımdan da tebrik ediyorum. Bizim de bu konuları daha fazla konuşmamız, tartışmamız gerekiyor. Üniversite eğitimi şüphesiz ki sadece piyasa ve istihdam için yapılmaz ama istihdam boyutunu da hiçbir şekilde ihmal etmememiz gerekiyor."

Yılmaz, konuşmasının ardından, üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü birincilerinden Mert Ömürlü'ye plaket verdi.

İlk yurt dışı ziyaretini KKTC'ye yapan Yılmaz, temaslarının ardından başkent Lefkoşa'dan Türkiye'ye hareket etti.
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