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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Azerbaycan'da

Fuat Oktay, Azerbaycan'ın merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in kabri ile Türk ve Azerbaycan şehitliklerini ziyaret etti- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay:- "Sarsılmaz inancınızla yapmış olduğunuz fedakarlıklar, bağlarımızın ve kardeşliğimizin güçlenmesinde bugün halen bir köprü vazifesi görmektedir. Bizlere miras bıraktığınız değerleri daha da ileri taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz"

16 Eylül 2019 Pazartesi 09:33
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Azerbaycan'da

BAKÜ (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Azerbaycan'ın merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in kabri ile Türk ve Azerbaycan şehitliklerini ziyaret etti.

Türkiye-Azerbaycan 8. Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı için Bakü'de bulunan Oktay, ilk olarak Azerbaycan'ın merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in kabrinin bulunduğu Fahri Hıyaban Devlet Mezarlığı'nı ziyaret etti.

Haydar Aliyev'in anıt mezarına çelenk bırakan Oktay, daha sonra 20 Ocak şehitlerinin yer aldığı Bakü Şehitler Hiyabanı'nda da Ebedi Ateş Anıtı'na çelenk bıraktı, dua etti.

Daha sonra Bakü Türk Şehitliği'ne geçen Oktay, buradaki anıta çelenk koydu ve anıt defterini imzaladı.

Oktay, anıt defterine şunları yazdı:

"Türk milletinin baki kalması için canlarını veren aziz şehitlerimiz, bu milletin kahraman evlatları. Bakü’nün kurtuluşunun 101. yıl dönümünü büyük bir gururla ve coşkuyla idrak ettiğimiz bugünlerde sizlerin manevi huzurunda bulunmaktan şeref ve mutluluk duyuyorum. Kardeş Azerbaycan'ın müdafaası ve bu kutsal vatan topraklarının bağımsızlığı için canınızı, gözünüzü kırpmadan feda ederek destansı bir kahramanlığa imza attınız. Gösterdiğiniz kahramanlığı ve inancı minnetle anıyoruz. Sarsılmaz inancınızla yapmış olduğunuz fedakarlıklar, bağlarımızın ve kardeşliğimizin güçlenmesinde bugün halen bir köprü vazifesi görmektedir. Bizlere miras bıraktığınız değerleri daha da ileri taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz. Aziz hatıranızı rahmet ve saygıyla yad ediyoruz. Ruhlarınız şad olsun."

Oktay, daha sonra şehit mezarlarına karanfil bıraktı.




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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 09:33
  1. Bakü Şehitler Hiyabanı
  2. Bakü Türk Şehitliği
  3. Cumhurbaşkanı YardımcısıFuat Oktay
  4. Haydar Aliyev'in kabri
  5. ziyaret

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