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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sezen Aksu ve militanlarına sert tepki: O uzanan dilleri koparmak görevimizdir!
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sezen Aksu ve militanlarına sert tepki: O uzanan dilleri koparmak görevimizdir!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, alçakça ifadelerle Hz Adem ve Hz. Havva'ya hakaret eden Sezen Aksu'ya tepki gösterdi. Sezen Aksu ve savunmak için sıraya geçen militanlarına ayar veren Erdoğan, "Hz. Adem efendimize kimsenin dili uzanamaz; o dilleri yeri geldiğinde koparmak bizim görevimizdir" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-01-21 17:52:00 - 2022-01-21 17:54:49

Cuma namazını Büyük Çamlıca Camisi'nde kılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, namazın ardından, "Binmişiz bir alâmate. Gidiyoruz kıyamete. Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem’e..." sözleriyle İslam peygamberlerinden Hz Adem atamız ile Hz Havva annemize hakaret eden şarkıcı Sezen Aksu'ya ve onu savunmak için sıraya geçen militanlarına sert tepki gösterdi. 

"Hz. Adem efendimize kimsenin dili uzanamaz"

Cemaate seslenen Erdoğan, "Hakaretlerin bini bir para. Bütün bunların karşısında dimdik duracak olanlar sizlersiniz. Hz. Adem efendimize kimsenin dili uzanamaz. O uzanan dilleri yer geldiğinde koparmak bizim görevimizdir. Havva validemize kimsenin dili uzanamaz. Onlara da had bildirmek bizim görevimizdir." dedi.

 

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