Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sezen Aksu ve militanlarına sert tepki: O uzanan dilleri koparmak görevimizdir!

Cuma namazını Büyük Çamlıca Camisi'nde kılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, namazın ardından, "Binmişiz bir alâmate. Gidiyoruz kıyamete. Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem’e..." sözleriyle İslam peygamberlerinden Hz Adem atamız ile Hz Havva annemize hakaret eden şarkıcı Sezen Aksu'ya ve onu savunmak için sıraya geçen militanlarına sert tepki gösterdi.

"Hz. Adem efendimize kimsenin dili uzanamaz"

Cemaate seslenen Erdoğan, "Hakaretlerin bini bir para. Bütün bunların karşısında dimdik duracak olanlar sizlersiniz. Hz. Adem efendimize kimsenin dili uzanamaz. O uzanan dilleri yer geldiğinde koparmak bizim görevimizdir. Havva validemize kimsenin dili uzanamaz. Onlara da had bildirmek bizim görevimizdir." dedi.