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Aktüel

Cumhurbaşkanı Erdoğan, YAŞ kararlarını onayladı

Yeniakit Publisher
2020-07-23 15:48:51 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan, YAŞ kararlarını onayladı

ANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararlarını onayladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, başkanlığında gerçekleştirilen Şura toplantısının ardından alınan kararları imzaladı.

Erdoğan Dijital Medya hesabından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın YAŞ kararlarını imzaladığı ana ilişkin fotoğraf paylaşıldı.

Erdoğan'ın Genelkurmay Personel Başkanı Korgeneral Selçuk Bayraktaroğlu tarafından takdim edilen Şura kararlarını imzalaması sırasında, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da hazır bulundu.

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