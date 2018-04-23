Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Yıldırım'dan Gül sorusuna cevap

BaşbakanBinali Yıldırım, Meclis 23 Nisan Resepsiyonu'nda gazetecilerin sorunlarını yanıtladı.

Başbakan Yıldırım, Genel Kurul'da bugün yaşananlara ilişkin yaptığı açıklamada "Yalana karşı çok titizim ama gözümün içine baka baka yalan söyleyenlere asla müsamaha göstermem" dedi.

CHP'DEN İYİ PARTİ'YE GEÇEN VEKİLLER

Başbakan Yıldırım, CHP’den istifa ederek İYİ Parti'ye geçen 15 milletvekilinin, bunu demokrasi adına yaptıklarını söylemesinin hatırlatılması üzerine de “Yersen" ifadesini kullandı.

"BAŞKALARININ ADAMLARIYLA İŞ YAPMASINLAR"

"CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti adına söz alan Nuri Okutan kürsüye çıkmadan önce salondan ayrılmanızı eleştirdi." yönündeki bir soruya Binali Yıldırım, "Nezaketi bize öğretecek olanlar önce kendileri nezaketli iş yapsınlar. Başkalarının adamlarıyla iş yapmasınlar." şeklinde yanıt verdi.

"ABDULLAH GÜLADAY OLUR MU" SORUSUNA CEVAP

Yıldırım, "Sizce Sayın Erdoğan'ın karşısına Sayın Abdullah Gül ortak çatı adayı olarak çıkar mı?" şeklindeki soru üzerine, "Sayın Abdullah Gül'e sorarsanız daha doğru olur." cevabını verdi. Ardından, "Sizi nasıl etkiler?" sorusuna da Başbakan Yıldırım, "Olasılıklara göre amel edilmez." karşılığını verdi.

ERDOĞAN: BUNU ONA SORUN

Cumhurbaşkanı Erdoğan da, resepsiyonda gazetecilerin aynı sorusuna "bunu ona sorun" yanıtını verdi.