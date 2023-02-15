Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika! Devam zorunluluğu açıklaması: 2.dönemde devam şartı, okullar ne zaman açılacak?

Okullarda devam zorunluluğu konusu Türkiye'de 6 Şubat tarihinde meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından eğitime bir süre ara verilmesiyle gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Milli Eğitim Bakanı Özer'den konuyla ilgili açıklamalar geldi. İşte deprem bölgesinde ve tüm okullarda 2. dönem devam zorunluluğu hakkında merak edilenler...

Okullar ne zaman açılacak?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI

Son dakika açıklaması ile Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Deprem bölgesinde tüm okullarda ikinci dönemde devam şartı aranmayacaktır. Deprem bölgesinde 1 Mart itibarıyla 10 ilimizde ki, buna Elazığ'ı ilave edeceğim şartları uygun okullarımızda eğitim, öğretime başlama imkanını veriyoruz." ifadelerini kullandı.

OKULLARDA DEVAM ZORUNLULUĞU KALDIRILDI MI?

habertürk'ün aktardığı haberde daha önce yapılan açıklamalar şu şekildeydi; Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yaptığı açıklamada Cumhuriyet tarihinin en büyük depreminin yaşandığına dikkat çekerek depremden etkilenen bölgeler için "2. dönemde tüm kademelerde devam şartı aranmayacak" ifadelerini kullandı.

HANGİ İLLERDE DEVAM ZORUNLULUĞU KALDIRILDI?

Devam zorunluluğu depremden etkilenen 11 ilde kaldırıldı. Buna göre Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Şanlıurfa, Diyarbakır, Osmaniye, Gaziantep, Kilis, Malatya, Elazığ ve Adıyaman’daki okullarda ikinci dönem devam zorunluluğu olmayacak.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ise, "10 ilde 1 Mart'a kadar eğitime ara verildi, 71 ilde eğitim 20 Şubat'ta başlıyor." açıklamalarında bulunmuştu.

Mahmut Özer okul açıklaması:

"71 İLDE EĞİTİMİ 20 ŞUBAT'TA BAŞLATACAĞIMIZI AÇIKLAMIŞTIK"

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer "Türkiye'yi normalleştirmemiz için eğitimi normalleştirmemiz lazım. Ana itici güç eğitim. 71 ildeki eğitimi 20 Şubat'ta başlatacağımızı açıklamıştık. Depremden etkilenen illerimizde okulların 24 tanesi yıkıldı, 83 tanesinde ağır hasar var. Şubat ayının sonuna kadar tüm okullardaki hasar tespit çalışmalarını tamamlamayı hedefliyoruz." dedi.

"10 İLDE İKİNCİ DÖNEM DEVAM ZORUNLULUĞU ARAMIYORUZ"

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Şu anda bizim hasarımız diğer binalara göre çok az. 20 bin 868 binamızın 24'ü yıkıldı. Tüm okulların hasar tespit raporunu almadan eğitim öğretimi başlatmayacağız. Bu hafta içinde tüm okulların hasar tespitini yapacağız. 10 ildeki öğrencilerde ikinci dönem devam zorunluluğu aramıyoruz. Bunu daha önce açıklamıştık.

"YENİ ÖĞRETMENLER DE ATAYACAĞIZ"

İhtiyaç olması durumunda yeni öğretmenler de atayacağız. Eğitim ve öğretimle ilgili neye ihtiyaç varsa atama yoluyla görevlendirme yoluyla çözeceğiz.

Devam zorunluluğu nedir?

Devam zorunluluğu; o yarıyıldaki toplam eğitim-öğretim süresinin teorik dersler için en az % 70, uygulamalı dersler için % 80'dir. Rapor veya disiplin cezasıyla Üniversiteden uzaklaştırmadahil, herhangi bir gerekçeyle bir dersin devam yükümlülüğünü yerine getirmeyen öğrenci o dersten başarısız sayılır.