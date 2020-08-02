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Cumhurbaşkanı Erdoğan, liderlerle bayramlaştı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Şefik Caferoviç ve Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi ile görüşmesinde ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve bölgesel konularda iş birliğinin güçlendirilmesi kararlılığı vurgulandı

Yeniakit Publisher
2020-08-02 22:16:46 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan, liderlerle bayramlaştı

ANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Şefik Caferoviç ve Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi ile telefonda bayramlaştı.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, liderlerin karşılıklı olarak Kurban Bayramı tebriğinde bulunduğu görüşmelerde, ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve bölgesel konularda iş birliğinin güçlendirilmesi kararlılığı vurgulandı.

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