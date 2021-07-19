Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC Meclisi'nde müjdeyi açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47'nci yıl dönümü dolayısıyla Cumhuriyet Meclisi Özel Oturumu'nda milletvekillerine hitap etti.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Sizleri Türkiye'deki kardeşleriniz adına en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Kıbrıs Barış Harekatı'8nın 47. yıldönümünde KKTC'de bulunmanın, Kıbrıs Türk halkının milli iradesinin temsilcisi meclis çatısı altında sizlerle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyorum.

Bugün aynı zamanda Türkiye ile KKTC arasındaki gücünü şehitlerimizin mübarek kanlarından alan ebedi ve ezeli kardeşliğimizi isteseler de istemeseler de tüm dünyaya bir kez daha ilan ediyoruz.

Hem Kıbrıs Türk halkının bayram sevincine ortak olacak hem de KKTC'ne kazandırılan eserlerin toplu açılışını yapacağız.

Bu eser yatırım ve müjdelerin şimdiden tüm Kuzey Kıbrıslı kardeşlerime özellikle hayırlı olmasını diliyorum. Cumhuriyet Meclisi Kıbrıs Türkü'nün azmini, iradesini, hürriyet tutkusunu ifade eden bir kurumdur. Kıbrıs Türkü onca zorluğa rağmen Türkiye'nin güçlü desteği, meclis üyelerinin gayretiyle haklı davasındaki gayretini asla kaybetmemiştir.

Kıbrıs davasını savunan tüm Meclis üyelerine buradan bir kez daha şükranlarımı ifade ediyorum. Bugün burada bulunanlar başta olmak üzere, milletten aldığı emanetin hakkını veren tüm milletvekillerine başarılar diliyorum.

"Dünya ile paylaşacağız"

İnşallah bugün ve yarın gerçekleştireceğimiz programlarla Kıbrıs Türk halkının bayram sevincine ortak olacağız hem de Barış Harekatı'nın 47'nci yılını yaşayacağız. Bazı müjdelerimizi kamuoyu ve dünya ile paylaşacağız.

Değerli milletvekilleri, Cumhuriyet Meclisi, Kıbrıs Türkü'nün azmini ve hürriyet tutkusunu ifade eden bir kurumdur. Bu Meclis dayanışma ile Kıbrıs Türk halkına umut aşılamıştır.

"Kıbrıs davası büyük bir milletin davasıdır"

Kuruluşundan bugüne Kıbrıs davasını savunan, Kıbrıs Türkü'nün hakkını savunan Meclis üyelerine şükranlarımı sunuyorum. Kıbrıs Türk halkının temsilcisi olarak görev yapmış, aramızda olmayan vekillere Allah'tan rahmet diliyorum. KKTC davası nasıl bugünlere sizlerin omuzlarında gelmiş ise, sizden sonrakilerin de omuzlarında yükselecektir. Kıbrıs davası büyük bir davadır. Vicdanı ile, mücadelesi ile, kahramanlık destanı ile büyük bir milletin davasıdır.

"Söke söke aldık"

Bu davanın sahibi şehitlerimiz, gazilerimiz, ölümü öldüren yiğit mücahitlerdir. Türkiye nasıl dünyanın en büyük şehitliği ise, Kıbrıs her karışında şehitler yatan bir şehitler yurdudur. Bugünlere birilerinin ihsanı ve lütfu ile değil bedel ödeyerek geldik. Çetin mücadelelerin sonunda adeta söke söke aldık.

"Fitne mayası çalmalarına müsaade etmeyeceğiz"

Toplu vuran yüreklerin bomba ile, tank ile sinmeyeceğinin en büyük tanığı Kıbrıs halkıdır. Başarımızın anahtarı dün olduğu gibi, bugün de vahdettir, muhabbettir, saflarımızı daha da sıklaştırmaktır. Fitne mayası çalmalarına müsaade etmeyeceğiz.

Kıbrıslı kardeşlerimizi kolay lokma görenler, Mehmetçik ve mücahitler tarafından hezimete uğratıldı.

Toplu vuran yüreklerin bomba ile, tank ile sinmeyeceğinin en büyük tanığı Kıbrıs halkıdır. Başarımızın anahtarı dün olduğu gibi, bugün de vahdettir, muhabbettir, saflarımızı daha da sıklaştırmaktır. Fitne mayası çalmalarına müsaade etmeyeceğiz.

Toplu vuran yüreklerin bomba ile, tank ile sinmeyeceğinin en büyük tanığı Kıbrıs halkıdır. Başarımızın anahtarı dün olduğu gibi, bugün de vahdettir, muhabbettir, saflarımızı daha da sıklaştırmaktır. Fitne mayası çalmalarına müsaade etmeyeceğiz.

"Kimin işgalci, kimin işgalci zihniyeti temsil ettiğini iyi biliyoruz"

KKTC'nin varlığı ve dirliği her türlü siyasi mülahasanın üzerindedir. Cumhuriyet Meclisi'nin bu anlayışla mali yapıyı güçlendirmeye, gerekli reformlarla ilgili adımları süratle atacağına inanıyorum. Atacağınız her adımda yanınızda olacağız. Artık sıkıntı olmayacak, artık çok daha iyi günler var önümüzde derken, ABD'de birileri ile ortak mahfillerle ortalığı karıştırmak isteyenler olduğunu biliyoruz. Yarınki konuşmamda bunlara da değineceğim.

Değerli milletvekilleri, kimin işgalci, kimin işgalci zihniyeti temsil ettiğini iyi biliyoruz.

Barış Harekatı Kıbrıslı kardeşlerimizin yalnız olmadığını, tarih sahnesinden silinemeyeceğini göstermiştir.

"Uluslararası toplum da bunu er ya da geç kabul edecektir"

Rum kesiminin kendini adanın tek sahibi görmesi, Kıbrıslı Türkleri azınlık görmesi çözümsüzlüğü getirdi. Tarih ve bu süreçte acı şekilde edindiğimiz tecrübeler, Rum tarafının ortak bir devlet kurma hayalinin olmadığını bizlere açıkça öğretmiştir.

Türk sözünde durur ama Rum sözünde durmaz. O zaman da sözünde durmadılar. Annan bunlarla o zaman uğraşamadı. Yıllardır reddetikleri federasyon yönetimini savunuyor gibi yapıyorlar. Bizim artık bir 50 yıl daha kaybetmemiz söz konusu değildir. Adil bir çözüm adanın gerçeklerini göz önüne alarak olabilir. Adada iki ayrı devlet ve halk vardır. Uluslararası toplum da bunu er ya da geç kabul edecektir.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın Cenevre'^de sunduğu öneriye desteğimiz tamdır. Bundan taviz vermeyiz, veremeyiz. Kıbrıs Türkü'ne kurulan tuzakları bozacağız, aydınlık geleceğimizi hep birlikte inşa edeceğiz.

Hidrokarbon faaliyetlerinin hakça paylaşılması konusunda KKTC'nin tüm önerileri ellerinin tersi ile itiyorlar. Bölgesel bir konferans düzenlenmesini önerdik. Hala bir cevap alamadık. Bu bile kimin diyalogdan yana olduğunu göstermektedir.

Bunu bu kürsüden bir kere daha dünyaya ilan etmek istiyorum. Kimsenin toprağında gözümüz yoktur. Sorunları hakla, hakkaniyet ile çözüme karıştırmak hedefimizdir.

Müjdeyi açıkladı

Sizlerin de desteği ile tam bir dayanışma ile eş güdüm halinde kararlı duruşumuzu sürdürmeye devam edeceğiz. Müjdemi açıklamak istiyorum.

KKTC'nin cumhurbaşkanlığının ne doğru dürüst cumhurbaşkanlığı binası var, ne de parlamento binası var. Bunu KKTC'ye yakıştırmıyoruz. Cumhurbaşkanlığı binası bir gecekondu bunu da yakıştırmıyoruz. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ile ilgili çalışmanın projesi bitti, inşasına başlıyoruz. 500 dönüm arazi içinde külliyeleri yapacağız. İstiyoruz ki millet bahçesini de orada gerçekleştirelim.

Artık bir an önce buralardan kurtulalım. Dünyaya bu noktada kendisini görkemli bir şekilde gösterdiği bir külliyeye kavuşalım. Buraların da müze haline getirilerek gelecek nesillere bırakılmasını uygun görüyorum.